Kjendiser raser mot anonyme sex- og utroskapsbeskyldninger: – Vær så snill, slutt!

«Ex on the Beach»-Cristian Brennhovd (20), artist Maria Mena (34) og operasanger Emil Solli-Tangen (29), er noen av de norske kjendisene som har blitt utsatt for det som beskrives som usanne rykter på Instagram-profilen «Meldinger.fra.eksen».

Kontoen, med godt over 100.000 følgere, hadde nylig en spørsmålsrunde der de lot folk svare helt anonymt på hvilke kjendiser de har hatt sex med.

Hør hva kjendisene sier om sexryktene i God kveld Norge-videoen øverst i saken.

Reagerer sterkt

Brenhovd gjester God kveld Norges studio, hvor programledere Marte Bratberg og Niklas Baarli spør hvordan det er å bli offer for usanne rykter, uten mulighet for å kunne svare for seg.

Ryktene omhandlet blant annet at han hadde vært utro mot kjæresten, Sandra Fjeldberg. Dette gjør at Brennhovd mister nattesøvnen.

Kjendisparet har nemlig vært i media før og snakket om utroskap, da Fjeldberg mente Brennhovd var utro, mens Brennhovd mente de hadde en pause.

De fant tilbake til hverandre etter all kranglingen, og ifølge Brennhovd har paret det veldig bra for tiden. Han legger ikke skjul på at de mange usanne utroskapsryktene likevel er ødeleggende for forholdet.

KJENDIS: Sandra Fjeldberg ble i likhet med Brennhovd kjent via «Ex on the Beach». Foto: Pressebilde/Dplay

– Når man er i et forhold hvor det (utroskap, journ.anm.) har skjedd før, så er det ganske tøft å få det slengt i trynet igjen. Jeg føler det nesten er mobbing, egentlig.

«Meldinger.fra.eksen» er nemlig en privat konto, hvor kjendisene først blir gjort oppmerksom på ryktene etter de er publisert.

– Folk tror på alt de leser på internett, nesten. Ryktene ble også publisert på Jodel etterpå. Det er ganske slitsomt for meg å måtte svare for meg midt på natten, fordi folk lurer og folk tror ryktene er sanne.

– Ekle mennesker

Det er ikke bare Brenhovd som har gått hardt ut mot kontoen. Det ble også postet krenkende og usanne rykter om «Stjernekamp»-aktuelle Emil Solli-Tangen.

Han brukte humor da han omtalte hendelsen på Instagram, men sa tydelig ifra at han håper menneskene bak kontoene slutter å poste slike rykter.

– Også bare slutter vi med å være ekle mennesker, ikke sant? skrev artisten, og tagget «Meldinger.fra.eksen».

Til God kveld Norge sier Solli-Tangen at han ikke ble krenket selv, men at han skjønner andre reagerer kraftig.

– For min egen del så synes jeg ikke personlig det var ekkelt, men når jeg ser omfanget av det, hvor mange følgere den kontoen har og i tillegg hvor mange som ble utlevert, så tenker jeg at det her egentlig er litt alvorlig og ikke greit i det hele tatt.

Artisten synes ikke noe om å legge ut påstander om andre menneskers privatliv. Han oppfordrer folk til å tenke på hvordan det kan påvirke andres liv.

– Hvis man velger å gå ut med noe sånn, så tenk deg om to ganger. Tenk på konsekvensene for livet til den uttaler deg om før du gjør det. Det har man jo tydeligvis ikke gjort her.

SANGSTJERNE MED SELVIRONI: Emil Solli-Tangen er blant de som har blitt omtalt på meldinger.fra.eksen sin instagram story. Hør hva han sier om situasjonen i videoen øverst i saken. Foto: Maria Elise Bjarnesdatter Rypdal

– Vær så snill, slutt!

Maria Mena gikk enda lenger i kritikken. Hun og postet et bilde på Instagram story hvor hun viste dialogen med eieren av kontoen. Der ba hun dem slette alt de har skrevet om henne, og skrev de burde «være obs på at en sånn story fint kan anmeldes».

– Når jeg poster sånne innlegg som det der, der jeg sier ifra at nok er nok, så gjør jeg ikke bare det for min egen del. Jeg gjør det for alle de unge jentene og guttene der ute, som er ofre for netthets. Dette her er så ødeleggende. Det går utover psyken din, livet ditt og ryktet ditt. Det går utover så mye at folk sprer løgn, og i verste fall ikke løgn – men privatlivet ditt, på sosiale medier, sa hun i historiefunksjonen på Instagram, og fortsatte:

– Vær så snill, slutt med det! Jeg kommer til å ha nulltoleranse for sånne ting som dette. Du har et ansvar for hvordan du bruker sosiale medier og internett. Gjør det riktige. Nå er det nok, altså.

Legger seg flat

Eieren av «Meldinger.fra.eksen» ønsker å være delvis anonym, men sier vi kan kalle ham Preben, som visstnok er fornavnet hans.

Preben beklager at han spredte ryktene via Instagram-kontoen.

– Det er en konto med mye kontroversielt innhold, vi prøver alltid og skape spennende underholdning for følgerne våre. Denne gangen gikk det på bekostning av kjendisene og vi legger oss flate og beklager til alle som ble berørt av innholdet. De er offentlige personer men vi forstår nå at også kjendisene har rett til privatliv og at vi burde gitt dem muligheten til å avkrefte ryktene før de ble publisert.