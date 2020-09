Død person ble funnet i skogbrannområde – politiet ber om tips

Politiet ble varslet av en turgåer om at det brant i et skogsområde i Skien tirsdag ettermiddag. Nødetatene rykket ut til stedet like etter klokken 14.

– På stedet gjorde vi funn av en død person. Vi er i en innledende fase, og vi setter nå inn det vi har tilgjengelig kapasitet til teknisk og taktisk etterforskning, sier Dag Størksen, leder av politiet i Telemark.

Området i skogen ble sperret av.

Ikke identifisert

– Jeg kan ikke si noe om omfanget av brannen, men den er slukket. Personen ble funnet i tilknytning til brannen, men jeg kan ikke kommentere dødsårsak per nå, sier politilederen.

På en pressekonferanse klokken 18 forteller politiet at personen ble funnet i sentrum av brannen, men vil ikke kommentere hvor vidt vedkommende hadde brannskader.

Politiet får bistand av Kripos til jobben med å identifisere personen.

– Mistenker dere at det har skjedd noe kriminelt?

FUNN: Politiet var på stedet med store styrker etter de gjorde funn av en død person. Foto: Theo Aasland Valen

– Det er grunn til å etterforske hva som ligger bak denne hendelsen, samtidig holder vi alle hypoteser åpne. Om det var en villet handling, en ulykke eller i verste fall et drap, sier Størksen.

Ifølge politiet kan ingen savnet-meldinger knyttes til hendelsen.

Ber om tips

Politiet ber alle som kan ha relevante opplysninger om å ta kontakt med politiet på telefon 476 96 200.

– Vi jobber med å skaffe oss et bilde av hendelsen, og vi ber om at alle som har gjort observasjoner tar kontakt med oss, sier han.

I tillegg gjør politiet rundspørring i området.

– Vi innhenter informasjon ved rundspørring i det aktuelle området. I tillegg har vi satt vakthold ved området personen ble funnet, sier Størksen på pressekonferansen.