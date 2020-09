Kun én takeaway-pizza overbeviser ekspertene

PEPPES PIZZA: Ham & Mushroom og Heavy Heaven, 519 kr (inkludert levering)

OK pizzameny, litt vanskelig å finne frem i appen ved bestilling. Rask levering. Bra med saus og rause med ost. Smakfull topping, pizzaene både ser og smaker godt mener både familien og ekspertene.

DOMINO'S: Classic & Mighty Meat, 467 kr (inkludert levering)

Oversiktlig pizzameny med godt utvalg. Får plusspoeng for tracker som viser hvor pizzaen er. Best pizzabunn, ifølge ekspertene. Lite ost og saus. Synd at baconet ikke er sprøstekt før det er lagt på pizzaen. Familien fikk pizzaen levert sent og syntes den var både tørr og kjedelig.

PIZZABAKEREN: Kvess og Tospannet, 423 kr (inkludert levering)

Oversiktlig meny, men med veldig liten skrift. Enkelt å bestille i appen. Kjedelig bunn, lite saus og mangler ost flere steder, ifølge ekspertene. God på smak syntes familien.