Dette skjedde med kvinnene som gikk imot Lukasjenko

Opposisjonstrioen Svetlana Tikhanovskaya, Veronika Tsepkalo og Maria Kolesnikova forsvant etter at president Aleksandr Lukasjenko ble gjenvalgt.

Demonstrasjoner har herjet i gatene i Hviterussland siden president Aleksandr Lukasjenko ble gjenvalgt med 80,23 prosent av stemmene i august.

Lukasjenko har fått kallenavnet «Europas siste diktator» og har vært landets leder siden 1994.

Nå får Hviterussland oppmerksomhet for behandlingen av presidentens opposisjonspolitikere.

Senest i dag kom det meldinger om at den profilerte opposisjonspolitikeren Maria Kolesnikova har blitt pågrepet.

Kolesnikova sa i et intervju til CNN 13. august at Lukasjenko «må godta at det hviterussiske folket ikke liker ham».

Svetlanda Tikhanovskaya (37)

Opposisjonens fremste presidentkandidat, Svetlana Tikhanovskaya, forlot hjemlandet da presidenten ble gjenvalgt.

Hun lanserte sitt kandidatur i mai da mannen, Sergei Tikhanovskij, ble pågrepet og hindret til å stille til valg.

Nå bor hun i eksil i Litauen og anklager den sittende presidenten Aleksandr Lukasjenko for valgfusk.

– Belarus føles ikke trygt i det hele tatt, sa Tikhanovskaya under en pressekonferanse sammen med statsminister Erna Solberg i Litauen tirsdag ettermiddag.

– Vårt folk blir fengslet og torturert bare fordi vi vil ha ytringsfrihet og et fritt valg, sa hun.

Opposisjonen kjemper fremdeles for Lukasjenkos avgang og et demokratisk nyvalg.

Maria Kolesnikova (38)

Maria Kolesnikova ble natt til tirsdag pågrepet av uidentifiserte personer i Minsk mot den Ukrainske grensen.

PÅGREPET: 38-åringen ble pågrepet natt til tirsdag mot den Ukrainske grensen. Ingen har hørt fra henne siden. Foto: Tut.by

Det melder blant annet hviterussiske medier.

– Vi vet fremdeles ikke hvor hun er, sa Tikhanovskaya tirsdag ettermiddag.

Kolesnikova sitter i opposisjonens såkalte koordineringsråd. Rådet jobber for å legge til rette for forhandlinger med presidenten.

Veronika Tsepkalo

Tsepkalo er Tikhanovskayas rådgiver og en av hennes nærmeste allierte.

Av sikkerhetsmessige årsaker flyktet hun til Moskva før valget fant sted.

EKSIL: Tsepkalo og familien gikk i eksil før valget. Foto: Kacper Pempel

I likhet med Tikhanovskaya ble også hennes mann, forretningsmannen Valery Tsepkalo, nektet å stille til valg.

Ifølge CNN er familien nå i eksil i Polen.