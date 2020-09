Benker kaptein rett før storkamp

I vår kunne Apeks kalle seg Norgesmestere for tredje gang på rad i den populære e-sportgrenen Counter Strike, men internasjonalt har ikke resultatene stått til forventningene.

Daglig leder i Apeks, Denise Anfinnsen. Foto: Apeks.

I dag har laget besluttet å benke kaptein Kristian «akEz» Kornbakk.

Daglig leder i Apeks, Denise Anfinnsen sier til TV 2 at spillergruppen den siste tiden har trengt en endring i dynamikken og at det er det som er bakgrunnen for benkingen av Kornbakk.

- Selv om vi har hatt greie resultater i det siste, så vi helt klart at gruppa ikke dro i samme retning, sier hun.

Svensk kaptein

Klubben har ikke funnet en erstatter for Kornbakk enda, men forteller at de har sett seg ut noen aktuelle kandidater de har lyst til å teste.

Svenske Dennis Edman skal få prøve seg som kaptein på Apeks. Foto: Dreamhack

I mellomtiden er det lagets nyeste signering, svenske Dennis «dennis» Edman, som går inn i kaptein-rollen eller som en såkalt «in-game leader».

- Vi ser etter spillere som passer inn i gruppa nå, det vil si hovedsakelig norske. Vi kommer til å teste noen spillere og se hvem som passer inn. Vi ser ikke etter en ny IGL da Dennis skal ta over den rollen, forteller hun.

Storkamp allerede i kveld

Det er ikke mangel på kamper og turneringer for det norske profflaget og allerede i kveld skal de møte et av de største klubbene i Counter Strike, nemlig brasilianerne i MIBR.

Trener Pål «Polly» Kammen stepper inn for Apeks i kveld. Foto: Sindre Stien, Good Game.

Anfinnsen forteller at beslutningen om å benke kapteinen ikke har noe å si for kveldens kamp da Kormbakk uansett har en planlagt operasjon i dag og ikke ville vært tilgjengelig. Derfor blir det trener Pål «Polly» Kammen som stepper inn under kveldens kamp.

- Det handler om å ha positiv innstilling og ha det gøy for oss i dag. Resultatet får bli som det blir, avslutter Anfinnsen.