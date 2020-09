Greenwood: – Det var uansvarlig av meg

Se Danmark-England tirsdag kl. 20.30 på TV 2 Sport 1 og tv2sumo.no.



Manchester Uniteds Mason Greenwood og Manchester Citys Phil Foden ble begge sendt hjem fra landslagsoppholdet etter at de fikk besøk av to islandske damer på hotellrommet.



Foden gikk i går gikk ut med en beklagelse, og nå følger også angrende synder nummer to opp.

– Etter å ha hatt tid til å reflektere rundt hva som skjedde, kan jeg bare beklage til alle for den pinlige situasjonen jeg har forårsaket, sier Mason Greenwood til Manchester Uniteds offisielle hjemmeside, og fortsetter:

– Det var uansvarlig av meg å bryte smittevernprotokollen, som er utarbeidet for å beskytte spillere, ledere og offentligheten.

Både Greenwood og Foden fikk sin landslagsdebut borte mot Island lørdag, og skulle i utgangspunktet bli med landslaget videre til bortemøtet mot Danmark tirsdag.

På gårsdagens pressekonferanse uttrykte England-manager Gareth Southgate stor skuffelse over oppførselen til landslagsdebutantens oppførsel.

– Jeg vil spesielt be om unnskyldning til Gareth Southgate etter at han ga meg tillit. Å spille for England var en av de stolteste øyeblikkene i livet mitt. Jeg lover familien min, supporterne, Manchester United og England at dette er en hendelse jeg skal tar lærdom av, avslutter Greenwood.