Leknessund har tatt VM-avgjørelse

Det norske supertalentet Andreas Leknessund bekrefter i TV 2s Tour de France-sending at han er klar til å sykle VM i eliteklassen i italienske Imola i slutten av september.

– Det var et dilemma om hvor viktig det var å kjøre og eventuelt ta gull i U23-VM neste år. Jeg har tenkt frem og tilbake, og valget var egentlig ikke så vanskelig. Er forbundet er interessert, kjører jeg VM i år, sier han.

Reglementet til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) sier at hvis er utøver deltar i eliteklassen i VM, får ikke vedkommende delta i det påfølgende U23-VM året etter, til tross for at utøveren kan være ung nok.

På grunn av koronakrisen arrangeres det ikke VM i U23- og juniorklassen. VM skulle egentlig gått i sveitsiske Aigle-Martigny, men ble avlyst.

Sportssjef i Norges Cykleforbund, Hans Falk, har uttalt til TV 2 at de har spurt UCI om Leknessund likevel kan få sykle U23-VM neste år fordi det ikke er mulig i år.

Andreas Leknessund, som forlater Uno-X og sykler for Team Sunweb fra nyttår, er usikker på hva man kan forvente fra ham i elite-VM.

– Jeg har ikke gjort det før, så det er vanskelig å si, men med tiden i U23-EM hadde jeg også fått et godt resultat i eliteklassen. Jeg føler at jeg har et godt nivå inne som jeg at jeg kan få et resultat i elite. Om det er topp tjue eller topp ti, vet jeg ikke. Egentlig handler det om å få erfaring og muligheten, og det er stort i seg selv å kjøre i VM. Så får vi se hvordan det går i år og vite hva jeg må bygge videre på til de neste sesongene, sier han.

På temporittet i U23-EM i august ble Leknessund europamester. Tiden hans ville også holdt til fjerdeplass i eliteklassen.

Leknessund lover at han skal være i form til VM fra 24. til 27. september.

– Jeg har vært stabilt god, spesielt på tempoer og gjort det bra på de fleste av dem. Jeg tenker at jeg har gode muligheter til å få en god dag, særlig på tempo. Fellesstart er gøy. Å sitte sammen med de største guttene har jeg aldri gjort før. Det er kult, og jeg skal selvfølgelig bite fra meg på en eller annen måte. Om det blir form av et resultat eller en god prestasjon, får vi se, sier Leknessund.