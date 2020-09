Smittetilfelle påvist ved to skoler – elever sendt hjem

Elevene ved Ulsrud videregående skole i Oslo og ved Kleppestø ungdomsskole på Askøy ble sendt hjem tirsdag ettermiddag etter at det ble bekreftet smitte.

Tirsdag ettermiddag gikk en SMS ut til elevene, foresatte og ansatte ved Ulsrud videregående skole i Oslo.

– Bydelsoverlegen har informert om at vi har et bekreftet Covid-19-tilfelle blant skolens elever. Elevene ble sendt hjem rundt klokken 13 i påvente av smittesporing, skrev rektor David Dunlop ved Ullsrud VGS i meldingen.

Rektoren skriver videre at det vil bli gitt nærmere beskjed om morgendagen og hva som skjer videre så snart som mulig.

Smitte på ungdomskole

Tidligere tirsdag ble også en ansatt ved Kleppestø ungdomsskole på Askøy bekreftet smittet, og elevene er sendt hjem mens smittesporingen pågår.

– Elevene har fått beskjed om å dra hjem hver for seg, og jeg vil oppfordre at man ikke samler seg i grupper og tenker at man har fri fra skolen, sier ordfører Siv Høgtun i en pressemelding.

Den ansatte er bosatt i Bergen kommune.

– Vi har lite smitte på Askøy, men det er kort vei til Bergen, og det får konsekvenser hos oss. Derfor er det veldig viktig at folk huske på smittevern og å holde avstand, sier ordføreren.

Kleppestø ungdomsskole stenges for normal drift til og med mandag 14. september.

Ansatt smittet på Nav-kontor

En ansatt på NAV-kontoret på Kleppestø har også testet positivt. Vedkommende bor også i Bergen, men jobber på Askøy.

– Vi har foreløpig satt seks stykker i karantene på Askøy forbindelse med denne smittede. Om det blir flere vil smittesporingen avgjøre. Bergen kommune jobber parallelt med smittesporing siden vedkommende bor der, men jobber på Askøy, sier kommuneoverlege Kristin Cotta Schønberg.

Med flere store smitteutbrudd de siste ukene kategoriseres Norge nå som et rødt land.

Mandag varslet også Indre Østfold kommune at de stenger en barneskole, en ungdomsskole og deler av en barnehage.