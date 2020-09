«Et gigantisk politisk selvmål å frata Norge hjemmebanefordelen mot Serbia»

Om Tom Cruise kan komme til Norge uten at det truer det norske smittevernet, tilsier all sunn fornuft at det serbiske landslaget også bør ønskes velkommen.

I oktober skal drømmen om EM avgjøres.

En måned før den avgjørende kampen vil kultur- og likestillingsminister Abid Raja fremdeles ikke gi noe klart svar på om kampen mot Serbia faktisk kan spilles i Norge eller ikke.

Det gir landslaget og NFF mildt sagt utfordrende arbeidsforhold i oppladningen til det som blir Lagerbäcks hittil viktigste kamp som norsk landslagstrener. Koronaviruset, innreisereglene og karantenereglene kan stikke kjepper i hjulene for det norske landslaget.

Både de midlertidige innreiserestriksjonene og regelverket for reisekarantene skiller mellom land i og utenfor Schengen.

Alle som kommer til Norge fra røde land må i karantene i ti døgn. Dette gjelder også land i Schengen/EØS. Den store forskjellen på land i og utenfor Schengen er at Covid-19-forskriften gjør unntak for folk som kommer til Norge fra Schengen/EØS for å jobbe.

Kort oppsummert kan arbeidstakere som kommer fra røde Schengen-land slippe unna med kun fritidskarantene hvis de tester negativt for koronaviruset.

Det finnes ikke noen lignende regler for arbeidstakere som kommer til Norge fra land utenfor Schengen. Det var derfor mange fryktet at norske landslagsspillere som spiller i land utenfor Schengen skulle miste kampen mot Østerrike på grunn av karanteneplikten.

Før kampen mot Østerrike ble det gjort unntak for de spillerne som til daglig oppholder seg utenfor EØS/Schengen, både når det gjaldt karanteneplikten og innreiserestriksjonene.

Raja sier at de har ambisjoner om å få til kamp på Ullevaal i oktober, men han vil ikke gi noen garantier på det nåværende tidspunkt. Han viser til smittesituasjonen i Serbia og det at Serbia ikke er en del av Schengen som hovedgrunnen til at dette er vanskelig.

Jeg hører hva du sier Raja. Likevel vil det overraske meg stort om kampen mot Serbia ikke spilles på Ullevaal. Det er det flere grunner til.

For det første gjorde regjeringen som sagt unntak i Covid-19-forskriften og innreiserestriksjonene i forbindelse med Norge-Østerrike, slik at også spillere utenfor EØS/Schengen-området kunne delta.

Raja har hele veien påpekt at dette var et unntak som kun gjaldt denne ene enkeltkampen, og at dette ikke skulle legge føringer for det videre arbeidet med regelverk rundt toppidrett og smittevern.

Men unntaket som ble gjort i forbindelse med den enkeltkampen viser at det er fullt mulig for regjeringen å lage spesialordninger for idrettsarrangement så lenge de er viktige nok.

Og kampen mot Serbia er definitivt viktigere enn kampen mot Østerrike.

Det er også verdt å merke seg at Helsedirektoratet mente at UEFA-protokollen og smitteverntiltakene før, under og etter kamp i forbindelse med Østerrike-kampen var smittevernfaglig tilfredsstillende. Det lover godt for Serbia-kampen.

For det andre har kultur- og likestillingsministeren allerede vist en imponerende handlekraft når det gjelder å finne løsninger når internasjonale stjerner banker på døra til Norge.

Da Tom Cruise slo på tråden for å spørre om han og kunne få lov til å komme en tur for å spille inn noen fete actionscener var han ikke vond å be.

23. juli endret regjeringen Covid-19-forskriften slik at unntaksreglene for arbeidstakere fra Schengen og EØS også kan gjelde for utlendinger som skal jobbe med film- eller serieproduksjon i Norge. De gjorde også unntak for de generelle innreiserestriksjonene.

Dermed har Tom Cruise og co fått boltre seg fritt i naturskjønne omgivelser i Møre og Romsdal. USA er som kjent på ingen måte en del av Schengen eller EØS. Og de har definitivt ikke hatt spesielt lave smittetall denne sommeren…

Om Tom Cruise og filmcrewet hans kan komme til Norge uten at det truer det norske smittevernet, tilsier all sunn fornuft at Aleksandar Mitrović og Sergej Milinković-Savić også bør ønskes velkommen.

For det tredje vil det være et gigantisk politisk selvmål å frata Norge hjemmebanefordelen i en så viktig landskamp. Det vet Raja veldig godt.

Ingen politiker har lyst til å få skylda for at Norge nok en gang snubler på oppløpssiden på veien mot et mesterskap.

Selv føler jeg meg ganske sikker på at Norge-Serbia spilles på Ullevaal. Den økte smitterisikoen ved å slippe det serbiske landslaget inn i Norge er langt lavere enn den politiske kostnaden av å nekte Norge hjemmebanefordel i en avgjørende landskamp.

Abid Raja og regjeringen kommer høyst sannsynlig til å finne en løsning. Derfor kan man like gjerne gi Lagerbäck og co den beskjeden med en gang. Det er ingen grunn til å skape mer usikkerhet enn nødvendig.