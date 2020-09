Den har blitt kalt bilen det er umulig å uttale riktig. Og det er sannelig ikke så enkelt å skrive navnet heller. Nissan gikk for en utradisjonell løsning da de kalte sin kompakte SUV for Qashqai. Men bortsett fra det, har denne bilen gått på skinner fra dag én.

Qashqai erstattet to tradisjonelle og etter hvert temmelig tungsolgte familiebiler da den først kom på markedet. Nissans egen research hadde vist at mange kunder ønsket seg en mer høyreist bil med SUV-faktor, uten at de hadde lyst til å kjøre rundt i en offroader.

Slik ble Qashqai til og den har vært en bestselger helt fra starten.

Skulle startet i oktober?

Også her hjemme har salget i lange perioder vært svært godt. Qashqai har vært blant bestselgerne i klassen.

Dagens generasjon er den andre i rekken og den har vært med oss siden 2014. Det betyr at det er på tide med en erstatter, men ifølge rapporter i britisk presse er denne utsatt.

Nissan vil ikke selv bekrefte eller kommentere konkret hvor lang denne utsettelsen kan bli. Men anonyme kilder hevder at tredje generasjon Qashqai skulle gått i produksjon i oktober, men at den nå er utsatt et halvt år.

Dette er første generasjon Nissan Qashqai, en knallsuksess for Nissan.

Kjøpe seg litt tid

Årsakene skal være flere. Korona-pandemien har skapt problemer for alle bilprodusenter, inkludert Nissan. Fabrikken i Sunderland har vært stengt og senere gått på lavere produksjonstakt enn normalt. Dette har påvirket mange ting, også utviklingen av nye modeller.

I tillegg er det betydelig usikkerhet rundt hvordan Storbritannias Brexit-forhandlinger med EU vil ende. Litt over halvparten av bilene Nissan produserer ved anlegget i Sunderland, blir eksportert. Generelt er dette biler med relativt lave marginer. De er dermed også sårbare, hvis EU skulle innføre ordninger med for eksempel toll.

Å skulle planlegge en helt ny bilmodell som skal leve i mange år fremover, er ikke enkelt i en slik situasjon. Det blir derfor antydet at Nissan nå ønsker å kjøpe seg litt tid, slik at de vet mer om hvordan Brexit bærer avgårde før de starter produksjonen av en så viktig modell.

Slik ser faceliftutgaven som kom i 2017 ut. Det skjedde mye med Qashqai fra første til andre generasjon.

I skyggen av Leaf

Til engelske Autocar sier Nissan at de er i gang med forberedelsene til å produsere en helt ny Qashqai i Sunderland og at dette representerer en investering på rundt 4 milliarder kroner. Men de vil ikke bekrefte noen konkret dato for når produksjonen skal i gang.

Etter at det startet bra, har salget av andre generasjon Qashqai dabbet av i Norge de siste årene. Her har Nissan tapt salg til både ladbare hybrider og elbiler. Så langt har ikke Nissan kunnet tilby bilen med noen elektrifiserte drivlinjer.

Hos de norske Nissan-forhandlerne har nok Qashqai også havnet litt i skyggen av storselgeren Leaf. Så langt i år er det solgt og registrert 3.580 nye Nissan her til lands. Av disse er hele 2.920 Leaf.

