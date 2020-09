Salget av nye dieselbiler har falt kraftig i Norge de siste årene. Samtidig har biler med elektrifisert drivlinje hatt en betydelig oppgang, det gjelder både ladbare hybrider og elbiler.

Fra politisk hold er målsetningen at det skal selges kun nullutslippsbiler fra 2025 her til lands. Det vil bety store endringer de kommende årene.

Samtidig er flere bilprodusenter i gang med å fase ut dieselmotorer. En av dem som er tidlig ute her, er Volvo.

– Vår fremtid er elektrisk og vi kommer ikke til å utvikle noen flere nye dieselmotorer, sa Volvo-sjefen Håkan Samuelsson, tilbake i 2018.

Volvo har allerede kuttet dieselmotor på sin store sedan, S90 her hjemme. I sommer skjedde det samme på det som er bestselgeren deres i Norge , den kompakte SUV-en XC40. Og nå er det diesel-kutt på ytterligere en bilmodell.

Syv biler igjen

Nå forsvinner nemlig også dieselutgaven av familie-stasjonsvognen V60.

Erik Trosby er PR- og kommunikasjonssjef hos den norske Volvo-importøren.

– Vi har sendt ut de siste V60 med dieselmotor til de norske forhandlerne, de fleste av disse er også levert til kunder. Det står igjen syv stykker hos de norske forhandlerne per nå, forteller Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

– Hvor stor del av V60-salget så langt i år har vært med dieselmotor?

– Av 1.123 registrerte V60 hittil, har 284 hatt dieselmotor. Vi ser at kundene i økende grad etterspør ladbare hybrider eller elbiler. Volvos elektrifiseringsstrategi er å satse på elbiler og hybrider, så norske bilkjøpere har mye å glede seg til fremover, sier Trosby.



Dette skal bli en av verdens sikreste biler

V60 er en viktig bil for Volvo i Norge, så langt i år har de levert ut over 1.100 eksemplarer av denne.

Borte på flere modeller

Med dette har Volvo fire modeller uten mulighet for dieselmotor i det norske markedet: XC40, S60, V60 og S90.

Vil du ha Volvo med dieselmotor, er alternativet nå mildhybrid-løsning. Dette tilbys på modellene V90, V90 CC, V60 CC, XC60 og XC90.

Samtidig som dette skjer, gjør Volvo seg klare til å lansere sin aller første elbil. XC40 Recharge Pure Electric kommer i høst og er første bil ut i en omfattende satsning på eløbiler. Ambisjonen til Volvo er at 50 prosent av det globale salget deres innen 2025 skal bestå av helelektriske biler.

Klikk her for å lese testen vår av den ladbare XC40

Volvo er midt i et grønt skifte, det gjør at de blant annet nå faser ut dieselmotor på flere modeller.

Over 50 prosent elbiler

At dieselsalget faller, ser vi også veldig godt på registreringssstatistikken for nye biler her til lands. I august ble det solgt hele seks ganger så mange elbiler, som dieselbiler.

Det elektriske bilsalget har økt med over 20 prosent på ett år. I august i fjor ble det solgt 4 .713 elbiler. I år endte salget på 5.704 nye elbiler. Dette skjer samtidig som det samlede nybilsalget i august er ned rundt 10 prosent fra i fjor, fra 12.000 til snaut 11.000 biler.

I august passerte elbilsalget 50 prosent av alle nybiler. Det har skjedd bare tre ganger totalt sett, men det er ventet at dette er en utvikling som er kommet for å bli.

LES MER: XC40 er Volvos første elbil, fire til er på vei

Video: Her er tøffing-versjonen av Volvo V60