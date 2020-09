Sikkerhetsvakt slettet TV 2-fotografens Mission Impossible-bilder: – Helt uakseptabelt

Tirsdag morgen tok TV 2 sin frilansfotograf Arnt Olsen turen til Åndalsnes, for å følge innspillingen av den nyeste «Mission Impossible»-filmen med Tom Cruise.

Denne dagen hadde produksjonen transportert inn et spesialdesignet damplokomotiv, som skal brukes i innspillingen.

Olsen ville filme lokomotivet, og stilte seg opp på den statlig eide parkeringsplassen til jernbanen ved småbåthavna - et helt offentlig sted der det vanligvis er lov å både filme og fotografere.

Det satt imidlertid en PSS Securitas-vakt en stopper for.

Truet med politianmeldelse

– Jeg går ut av bilen og tar tre bilder av damplokomotivet med mobiltelefonen, før en sikkerhetsvakt fra vaktselskapet kommer mot meg og sier det er forbudt å ta bilder, sier Olsen, og legger til:

– Han sa han hadde fått beskjed fra høyeste hold. Jeg prøvde å spørre hvem som hadde gitt den beskjeden, men da fikk jeg ikke noe svar, sier han.

Det neste som skjer er at PSS Securitas-vakten ber Olsen om å slette bildene, og at det vanker politianmeldelse dersom han ikke gjør det.

– Vakta sa han hadde registreringsnummeret på bilen min.

Saken fortsetter under bildet

FILMINNSPILLING: Det spesialbygde damplokomotivet står på Natokaia i Åndalsnes sentrum, klar til å bli brukt i filminnspillingen. Foto: Arne Rovick /TV 2

Slettet bildene

Olsen prøvde å argumentere med at han sto på offentlig sted, og at han verken hadde brutt noen form for sperringer eller tatt seg inn på avgrenset område.

Da Olsen i tillegg sa at han ikke visste hvordan han skulle slette bildene, tok PSS Securitas-vakten tak i telefonen, og instruerte hvordan man skulle gjøre det.

Ifølge Olsen var det vakten selv som trykket og slettet de tre bildene.

– Jeg synes det var ubehagelig og langt over streken, sier fotografen.

Dette sier Securitas om hendelsen

Avdelingsleder Christian Myren ved PSS Securitas i Møre og Romsdal skriver til TV 2 i en tekstmelding at de er lei seg for det som skjedde.

– Vi beklager hendelsen tidligere i dag i Åndalsnes, samt at vi ikke har anledning å møte for intervju (til tv. journ. anm.). Vi har hele veien respektert pressen og dens jobb, og opplevd et godt klima oss i mellom - på tross av at vi har hatt forskjellige arbeidsoppgaver, skriver Myren.

Han sier opptrinnet ikke burde funnet sted, og at de anerkjenner viktigheten av pressen sin jobb.

– Denne saken viser seg å være en misforståelse, og vårt ønske er å ivareta alle som er rundt ett sted hvor det utføres arbeid med bevegelige kjøretøy og arbeidere. Pressen har en viktig jobb å gjøre, og vi beklager om TV2 har opplevd en vond hendelse, skriver avdelingslederen.

Presseforbundet reagerer

Selv om PSS Securitas har beklaget hendelsen, er det flere som reagerer på opptrinnet.

REAGERER: Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund sier det er sterkt kritikkverdig at noen griper inn i friheten til å filme på offentlig sted. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund ser mørkt på at en sikkerhetsvakt sletter presse-bilder på offentlig sted.

– Dette er helt uakseptabelt. Å frata journalister presseutstyr er i seg selv ulovlig og innebærer en betydelig trussel mot kildevernet. Ved å slette innhold, griper man også inn i journalisters beskyttede rett til å motta og lagre opplysninger, som er en viktig del av ytringsfriheten, sier Floberghagen, og legger til:

– I tillegg er dette ulovlig ransakelse av potensielt kildemateriale, noe som også er dypt problematisk. Det er bra at regionlederen i PSS beklager hendelsen, men her må man gå gjennom rutinene for å hindre at noe lignende skjer igjen.

TV 2-redaktør: – Jeg er forbauset

Også nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 er kritisk.

– Jeg er glad for at PSS beklager, og at dette dermed fremstår som en uheldig enkelthendelse - og ikke som et resultat av en bevisst strategi for å holde media unna et offentlig sted. Jeg er likevel forbauset over at et selskap som har ansvar for sikkerheten til en så stor filmproduksjon, ikke sørger for at de ansatte kjenner reglene, sier Solbrække.

Hun sier det virker som om ting har gått helt av skaftet fordi Tom Cruise er på besøk.

– Det er mildt sagt alvorlig at en sikkerhetsvakt i praksis tvinger en fotograf til å slette bilder, som er tatt helt lovlig på et offentlig sted.

Saken fortsetter under bildet

BEKLAGER: Per Henry Borch i Truenorth Norway beklager hendelsen. Her fra en tidligere innspilling av Marvel-filmen Black Widow på Sunnmøre. Foto: Arne Rovick / TV 2

Produksjonen beklager

Det er linjeprodusent Per Henry Borch i Truenorth Norway som er kontaktperson for filmproduksjonen.

Også han beklager hendelsen, og sier i en sms at opptrinnet mellom PSS Securitas-vakten og fotografen aldri skulle skjedd.

– Dette er langt utover det mandatet de er satt for å gjøre, som er sikring av eiendom og adgangskontroll. Som nevnt på telefon beklager jeg og Truenorth at dere har blitt utsatt for denne hendelsen fra vår underleverandør. Dette er helt uakseptabelt, skriver Borch.