Hushovd frykter for Tour de France-fortsettelsen

Tour de France-sjef Christian Prudhomme var én av fem personer i Tour de France-sirkuset som testet positivt for koronaviruset på første hviledag.

– Det er nesten litt komisk. Jeg snakket med Prudomme for tre-fire dager siden i Pyreneene, og da sa han nærmest hånlig «selvfølgelig skal vi til Paris», og nå er det han som er smittet, sier TV 2s ekspert Thor Hushovd.

– Prudhomme er den verste som kunne teste positivt, mener Hushovd.

Han påpeker at Frankrikes statsminister Jean Castex satt i bilen til Prudhomme i flere timer på lørdagens etappe.

– Det må ikke gå så langt at det ser dumt ut utad. Det er greit at Tour de France-feltet lever i sin egen boble, men for politikerne handler det om hvordan dette blir oppfattet blant publikum og alle som følger med på dette sirkuset, sier den tidligere verdensmesteren i TV 2s Tour-sending.

STATSMINISTERBESØK: Christian Prudhomme (t.h.) hadde besøk av Frankrikes statsminister Jean Castex på lørdagens etappe.

– Kan være de sir at nok er nok

Hushovd frykter smitten kan sette Tour-fortsettelsen i fare.

– Det går på dialogen mellom Tour-arrangøren ASO og franske helsemyndigheter. Når Prudhomme har gitt en positiv koronaprøva og har sittet timevis i sin lille bil sammen med statsministeren, kan det være de sier at nok er nok, «dette gidder vi ikke mer». De kan være de stopper det før det blir verre og de ser for dumme ut, sier Hushovd.

– Prudhomme har en stor symbolverdi. Praktisk sett spiller det ikke så stor rolle, for han kan spille sin rolle fra karantene gjennom sine underordnede, men dette vil skape store overskrifter. Og det er det siste Tour de France trenger; negative overskrifter, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad, som håper at dette betyr at publikum viser større avstand til rytterne enn tilfellet har vært på flere fjelletapper.

Tour-rytterne har bedt tilskuerne holde avstand og ha på seg maske.

– Tror ikke rytterne bryr seg

Ingen ryttere testet positivt for koronaviruset, men til sammen fire personer i støtteapparatet til Cofidis, AG2R La Mondiale, Ineos Grenadiers og Mitchelton-Scott. To positive prøver på samme lag – uavhengig om det er ryttere eller medlemmer av støtteapparatet – betyr at de blir kastet ut av Tour de France.

– Jeg tror ikke rytterne bryr seg nevneverdig. De er bare opptatt av om de kan starte og at laget har gjort det de kan gjøre. Hva som skjer lengre opp i systemet, bryr de seg ikke om. De vil bare vite om det blir løp, og nå tenker de kun på den etappen som kommer. De er opptatt av sidevind om Prudhomme er frisk, for å sette det på spissen, sier Hushovd.

– Jeg sykler til noen sier at jeg ikke skal sykle lenger, så andre kan ta seg av resten, sier Jumbo-Vismas Amund Grøndahl Jansen til TV 2.

Totalt ble 841 personer testet i forbindelse med hviledagen. Neste og siste test venter etter søndagens etappe.

Prudhomme tilbake neste uke

I en pressemelding skriver Prudhomme at han avla tre negative koronatester i august, men at han testet positivt på en test mandag.

– Vi ønsker ikke at jeg skulle være en del av rittboblen fordi jeg har kontakt med langt flere enn rytterne, skriver Prudhomme.

Rittsjefen melder at han kommer tilbake tirsdag neste uke.

– Jeg har testet positivt, men jeg føler meg helt fint. Det viktigste for meg er at ingen av rytterne har testet positivt, skriver han.

