Arina Aamir, styremedlem Sentralt Ungdomsråd og styremedlem i Aker Unge Høyre

På sosiale medier har man blant annet skrevet: «Et godt råd til deg Arina. Vær det barnet du skal være. Lev ut barndommen din. Bli tørr bak ørene og få livserfaring SÅ KAN DU KOMME TILBAKE. Hvis du ikke blander deg inn i de VOKSNE sin verden før du er klar så slipper du «truslene»».

Ytringsfriheten gjelder alle, også oss unge. Unges deltagelse i den offentlige debatten og om forhold i det samfunnet vi er en del av, er like viktig som for eksempel eldres engasjement for eldresaken.

Når en 16-åring som Greta Thunberg kan stå opp mot Trump i klimasaken, hvorfor kan da ikke jeg stå opp mot SIAN i saken om bekjempelse av hat og krenkelse av en minoritet i Norge? La meg gjøre det helt klart: Vi unge har også en stemme, og den er nødt til å bli hørt!

Derfor ønsker jeg, på vegne av ungdommen i hele Norge, å heve stemmen min! Heve stemmen min for de som ikke har en. Heve stemmen min mot de som prøver å innskrenke den, og heve stemmen slik at vi unge som ønsker å utgjøre en forskjell, får en reell mulighet til det.

Det er ikke første gang dette skjer. Hver eneste dag blir barn og unge diskriminert grunnet sin alder fremfor sin kunnskap, potensiale og kompetanse. Det er på tide at rapporten fra PRESS og Redd Barna (2018) «La meg heve stemmen min» blir tatt på alvor.

Unge er vi, men uerfarne er vi ikke! Jeg lar meg ikke bukke for hersketeknikker for å tie vår stemme ihjel. Jeg vil fortsette å bruke min stemme i den offentlige debatten, og kjempe for at vi unge blir hørt. At vår ytringsfrihet blir likestilt med alle andres. At Fredrik Solvang, i etterkant av kritikken han får for Debatten i NRK med SIAN lederen, forsvarer seg på sin Facebook-side med blant annet at TV 2 noen timer før han hadde satt Thorsen i debatt mot en 15-åring, er nok et eksempel på undervurdering av unge med sterkt samfunnsengasjement.

Det at vi er unge er ikke en svakhet, men heller en sterk ressurs for resten av samfunnet. Alle mennesker er like mye verdt og alle fortjener å bli vurdert ut fra hva man kan og ikke hvor gammel man er. Det mange ikke forstår er at vi unge først og fremst er enkeltindivider, med selvstendige meninger og synspunkter på saker og ting. Vi blir stadig kritisert for ikke å være engasjert nok i samfunnet, men når noen av oss gjør det blir vi møtt med nedlatende og usaklige kommentarer for å skremme oss til taushet. Forstå det den som kan.

Jeg oppfordrer alle som kritiserer oss unge for vår alder og møter oss med fordommer og kritikk, til heller å fokusere på hva vi kan og hva vi gjør fremfor å se på årstallet vi ble født. Altfor lenge har vi blitt diskriminert uten at noen har stått opp mot det. Den tiden er nå over!