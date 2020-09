Kronprinsen ber folk holde ut

Tirsdag ettermiddag besøkte kronprins Haakon Askim i Indre Østfold, det første stoppet av en rekke besøk i Sør-Norge den neste uken.

I Askim fikk kronprinsen orientering om smittesituasjonen i kommunen.

Før han tok turen til Moss for å markere 900-årsjubileumet for Rygge kirke, sier kronprinsen at det virker som Indre Østfold har gjort en god innsats i bekjempelsen av koronaviruset.

Han mener at det er viktig at erfaringene Indre Østfold har opparbeidet seg i forbindelse med utbruddet de hadde i august, blir delt med resten av landet.

– Hold ut

Kronprinsen forstår at folk blir tiltakstrøtte.

– Det er viktig at vi fortsetter å følge smittevernrådene. Jeg har forståelse for at det kan være slitsomt, men det er viktig at vi holder ut. Det vil være slutt på et tidspunkt, sier han til TV 2.

– Gleder du deg til det er over?

– Ja, det gjør jeg. Det er bedre med et samfunn uten slike tiltak, men nå er sånn, sier han.

Kronprinsen skal besøke en rekke andre steder i landet de kommende dagene.

Onsdag går turen til Stokke, og torsdag blir han å se i Flekkefjord.

Neste uke skal kronprinsen besøke Kristiasund, Florø og til slutt Stavanger. Turneen avsluttes 17. september.

Reisen skal foregå med Kongeskipet Norge. Han skal møte mennesker innen sektorer som helse, jordbruk, frivillighet, media, utdanning, olje og energi.

Testet seg

Kronprinsen sier at livet også for kongefamilien har endret seg som følge av pandemien, slik som for resten av det norske folk.

– Tiltakene som har ført til at vi er mer hjemme, sluttet å reise og holde avstand til andre har påvirket oss også, som alle andre, sier han.

Ingen i kongefamilien har blitt smittet med koronaviruset, og de gjør det de kan for å unngå det. Men kronprinsen sier han har testet seg.

– Jeg har tatt den, og det var litt ubehagelig, men det gikk bra. Den var negativ, sier han.

Kronprinsen sier at han er imponert hvordan Indre Østfold kommune har forberedt seg på pandemien. Han sier han ser fram til å høre hvordan det har vært for folk under pandemien, hva som har gått bra og hva som kan ha blitt gjort annerledes.