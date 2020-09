United-legende refser klubben og ber dem droppe Sancho: – La ham være

Tidligere Manchester United-høyreback, og nå fotballekspert hos Sky Sports Gary Neville, er ikke begeistret over hvordan hans tidligere arbeidsgiver har operert på overgangsmarkedet denne sommeren.

United-legenden mener blant annet at klubben bruker for lang tid med å gjennomføre overganger – og at de nok en gang havner på bakbeina til sine største konkurrenter.

Han er spesielt frustrert over overgangssagaen rundt Borussia Dortmunds Jadon Sancho.

– Hver gang (Manchester) United har bestemt seg for en spiller de siste fire, fem, seks årene føles det som de er litt desperate. De tror de kan henge med så lenge som mulig, men ender alltid opp med å betale summen som forlanges, sier Gary Neville ifølge Independent.

– De bør holde ham varm

Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at Manchester United og Ole Gunnar Solskjær er svært sugen på å skaffe seg underskriften til det 20 år gamle stjerneskuddet.

Selv om Borusssia Dortmunds sportssjef, Michael Zorc, har uttalt at Sancho blir værende hos gultrøyene neste sesong, har ikke det lagt en demper på ryktene. Gary Neville har sett seg lei.

– De kan bare si til Dortmund «la ham være» og skaffe seg en annen spiller. Det er rikelig med andre spillere der ute. Hvis man ikke klarer å gjennomføre overgangen må man gå videre. Man må hvert fall gi en deadline, sier Neville.

TV 2s fotballekspert mener at dersom Manchester United ikke henter Sancho dette vinduet, så trenger de likevel ikke å droppe ham fullstendig.

– En ting er å droppe ham for godt, men det tror jeg ikke de kommer til å gjøre om han blir i Dortmund. Det andre er å holde ham varm. Man kan inngå en avtale som gjør at spilleren kan gå til klubben senere. Se på hva Liverpool gjorde med Virgil van Dijk. Manchester United kan vente et helt eller halvt år. At Solskjær tenker langsiktig i detter tilfellet tror jeg er det mest fornuftige, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

Frustrert

Borussia Dortumud har vært klar på at de ønsker en god slant med penger for den ettertraktede vingen. Prislappen skal ligge på litt i overkant av 1,2 milliarder kroner.

Tyskerne har heller ikke lagt skjul på at Sancho ikke har noe i mot om å bli værende i Bundesliga.

– Det har vært frustrerende med Sancho, men jeg mener United har vært flinkere på overgangsmarkedet de siste sesongene. De har vært mer forsiktig og har ikke gjort like mange feil som tidligere, påpeker Neville.

– Jeg synes de fremdeles skal fortsette å jakte Sancho, men ikke til enhver pris, dersom det går på bekostning av andre planer. Det finnes grenser for hvor mye man skal legge i det. I tillegg har de mye bra fra før. Da de var ute etter Bruno Fernandes tok det også lang tid, og det skapte mye frustrasjon. Men det gikk i orden og med to streker under svaret kan vi si at det var en stor suksess, sier Stamsø Møller.

Manchester United sesongåpner hjemme mot Crystal Palace lørdag 19. september.