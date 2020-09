NRK: Norge har passert rødt nivå

Kriteriene for at en land skal kategoriseres som «rødt» eller er ikke er at det er flere enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Ifølge FHI er befolkningsgrunnlaget de bruker i Norge 5.421.241, skriver NRK.

Rødt nivå

Fra tirsdag 25. august til i dag har 1126 personer fått påvist covid-19, basert på tall fra FHI. Smittetallene i Norge har dermed passert rødt nå, med 20,77 smittede per 100.000.

De siste ukene har det vært flere større lokale utbrudd rundt om kring i Norge. I Bergen er over 200 studenter smittet med covid-19, de fleste av dem studerer ved Norges Handelshøyskole. I tillegg er også ti ansatte ved Haukeland universitetssykehus smittet. Smitten antas å komme utenfra.

I Sarpsborg og Fredrikstad har over 200 personer fått påvist smitte etter feiringen av en muslimsk høytid.

200 elever sendt hjem

Og på Jæren er over 200 elever sendt hjem etter et smitteutbrudd på Bryne videregående skole, ifølge NRK.

I vår innførte Norge kriterier som tilsa at alle reisende fra røde land måtte i en ti dagers karantene ved ankomst. Til tross for flere lokale utbrudd vil det ikke få konsekvenser for reisende til og fra disse områdene, skriver kanalen.

Saken oppdateres!