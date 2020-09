Spillerne gleder seg, men bare ett smittetilfelle kan velte hele sesongen

Eliteserien i ishockey er planlagt å starte 3.oktober, men det er et vanvittig puslespill som skal gå opp for å gjennomføre sesongen som planlagt.

I ungdomshallen til Vålerenga møter vi en gjeng overklare iskrigere.

– Vi gleder oss masse. Det er så kult å være i gang, sier Vålerenga-spiller, Martin Røymark.

Sluttspillet ble brutt på grunn av korona-situasjonen i mars og sesongstarten utsatt til 3.oktober. Det er lenge å vente. Og selv om den planlagte åpningen vil gå for bare 200 publikummere blir det godt å komme i gang med kamper i en splitter ny arena.

– Vi er utålmodige på å komme inn i ny hall og vi er utålmodige på å starte seriespillet, sier Vålerenga-trener, Roy Johansen.

Hodebry

På Ullevaal sitter hockeyforbundet og jobber med logistikk. De har ikke bare en plan A og B for kommende sesong. Hele alfabetet må tas i bruk for å skissere opp ulike eventualiteter som kan oppstå.

– Det er så mange scenarioer og skulle det oppstå en karantene-situasjon må vi i første omgang utsette kampene, sier assisterende generalsekretær, Kristoffer Holm.

På 164 dager skal 45 runder spilles i grunnserien før de gyver løs på et tettpakket sluttspill. Bare et smittetilfelle i en klubb vil kunne få store konsekvenser. Alle lag den smittede har vært i kontakt med må i karantene i opp til 10 dager. Kampene må da flyttes, men det er ingen enkel sak med hyppige kamper og fulle ishaller.

– Blir det for mange kamper som skal utsettes vil vi få en utfordring med å spille og avvikle disse kampene igjen. Vi har et vindu og vi har haller som er veldig fulle og det kommer til å bli et puslespill som kanskje ikke er mulig få få til å gå opp, men da må vi se an situasjonen og hvordan den utvikler seg.

Dette bekymrer mest

Norsk Topphockey som representerer klubbene gleder seg over at det jobbes med en sesongstart 3.oktober, men frykter for en høst med smitte.

– Den største utfordringen blir jo å avvikle hele ligaen sånn som den er planlagt og ikke får korona-utbrudd som gjør at vi må utsette kamper. Det verste som kan skje er at vi får smitte i to lag og to lag må i karantene over tid. Det er det som bekymrer oss mest, sier leder i Norsk Topphockey, Njål Berge.

Dersom det ikke blir mulig å flytte kamper må deler av sesongen kuttes. Om det være siste serierunde eller kamper i sluttspillet. Ingen av alternativene er gode.

– For eksempel for eliteserien kan det være at vi må redusere antall seriekamper eller se på andre løsninger med sluttspillet. Men det har også noe med økonomi å gjøre. Jo flere kamper vi får gjennomført, jo bedre økonomi er det for klubbene. Også for dere som sender kampene. TV vil jo ha flest mulig kamper, så hele tiden den balansegangen. Hva gjør vi da? spør Holm.

Krise med kutt

Norsk Topphockey mener det vil være krise for klubbene å kutte i seriekampene.

– Jeg tenker at det ikke er et alternativ å kutte i grunnserien. Alle budsjettene til klubbene er basert på 45 kamper. Det å ta bort fire til fem hjemmekamper vil sette de i en enda vanskeligere økonomisk situasjon enn det de er i akkurat nå, sier Berge.

Men økonomisk er de også avhengig av den samme velvilje de har fått til nå. Regjeringen gikk inn med støtte til hockeyen i sommer. Pakkene garanterer å dekke 70% av publikumsinntektene ut året. De pakkene er de helt avhengige av videreføres i samme form også etter nyttår dersom de skal klare å gjennomføre sesongen. Hockeyforbundet understreker at de må kunne garantere for en økonomisk forsvarlig drift for å kunne gjennomføre sesongen.

– Det er uforutsigbart for klubbene for akkurat nå har vi en subsidiepakke vi kan leve med frem til nyttår. Klubbene har derfor et ansvar for å tilpasse seg den nye hverdagen. Vi kan ikke være uansvarlige og ikke ta hensyn til økonomien og drive uansvarlig, sier Holm.

Mer kontroll

Derfor har de nå bedt klubbene om mer økonomisk informasjon for å ha bedre kontroll før sesongstart.

– Vi kommer til å be om reviderte budsjetter. Og vi skal bistå de i jobben. Hvordan tilpasse seg den nye hverdagen og hvilke kostnader legger dere opp til og er vi i stand til det?

Kultur-og likestillingsminister, Abid Raja lover hockeyklubbene raskt svar på hva de kan forvente av støtteordninger etter nyttår.

– Den ordningen gikk i utgangspunktet ut 1.september så har vi i regjeringen valgt å forlenge den ordningen ut året og estimert omlag en milliard kroner til det. Jeg er veldig glad for at vi skaper den forutsigbarheten for ishockeyen. Så kommer vi tilbake til de veldig raskt om hva som skjer på nyåret. Vi håper smitten skal ta slutt,og at det skal komme en vaksine. Samtidig vil regjeringen finne de praktiske løsningene på de økonomiske utfordringene de står overfor, sier Raja.

– Jeg lover en ting til ishockeyen og det er at de skal få beskjed i veldig god tid i forveien slik at de skal få forutsigbare rammer. Dersom de gir meg litt tid så lover jeg å komme tilbake om kort tid.

Hockeyforbundet understreker at de er urolige for alt som kan oppstå denne sesongen.

– Vi er bekymret for alt vi skal gjennom nå. Hvordan vil dette påvirke rekruttering, drift, rekrutteringen. Hvordan vil dette påvirke oss på kort sikt og lengre sikt?

Klassekamp

Utfordringen blir også å skulle velge mellom topp og bredde. Dersom man må flytte kamper skal man velge ungdommen eller eliten?

– Det er et viktig perspektiv. Det er klart viktig å gjennomføre eliteserien som har størst interesse publikumsmessig, men så har vi mange ligaer. Barne-og ungdomsligaer og kvinneligaer. Må vi utsette veldig mange kamper får vi ikke plass til det. Da vil det bli et prioriteringsspørsmål. Det blir et veldig stort puslespill som blir veldig krevende for folk her på kontoret, men også ute i klubbene, sier Holm.

– Vi håper vi er så godt forberedt vi kan være, men det kommer til å oppstå situasjoner vi ikke har kunnet 100% tenke gjennom. Vi kommer til å gjøre feil, men også mye riktig. Så lenge vi gjør alt i beste mening så må vi prøve å legge til rette for så mye som mulig.