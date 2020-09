Mikael (14) fikk hjertestans på fotballbanen – vennene reddet livet hans

– Hva er det som har skjedd?

– Vi skulle ha en sånn test, og så plutselig lå han helt stille.

– Er han våken?

– Nei, han er ikke våken.

– Vi skal komme og redde dere.

– Han har en hjertefeil.

– Hvordan puster han?

– Han puster ikke.

– Nei, da skal vi starte gjenoppliving sammen. Jeg skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det.

– Oi, ok.

Slik lyder de første ordene ungdommene har med AMK da 14 år gamle Mikael plutselig fikk hjertestans.

Dette er historien om hva som skjedde i de dramatiske minuttene der Vetle Sæves Jacobsen (14), Jenny Pedersen (15) og Jenny Myhrvold Alexandersen (15) må handle raskt.

Historien ble først omtalt av NRK.

Hadde hjemmeskole

Det er tirsdag 21.april. Hele landet er stengt ned på grunn av koronapandemien og fire elever fra samme ungdomsskole har hjemmeskole. I dag er de på fotballbanen for å ha gymtime.

Blant dem er Mikael Andrez Briskelid Martinez og kompisen Vetle. På samme bane er også Luna og Jenny.

Etter å ha løpt en runde rundt banen, ser Vetle at Mikael har lagt seg ned på bakken.

– Jeg ser at Mikael er veldig sliten og han legger seg ned for å slappe av. Da jeg løper bort til han er han ikke tilstede lenger, forteller han.

Han skjønner med en gang at det er noe som ikke stemmer. Først trodde han at kompisen tullet, siden de ofte gjør det med hverandre. Men han innser raskt at det ikke er tilfellet. Han roper på Luna og Jenny som er på andre siden av banen.

FULL UTRYKNING: Her jobber ambulansepersnell med Mikael. Foto: Privat

– Når Vetle ropte på oss så vi at han var veldig stressa. Da skjønte vi at det var noe galt, forteller de.

De blir redde, men ringer raskt 113 for å be om hjelp. Det er Jenny som ringer.





Startet livreddende førstehjelp

Det er Rebekka Sørfjord som var på jobb denne dagen på AMK- sentralen i Vestfold og Telemark. Intensivsykepleieren er imponert når hun hører hvordan ungdommene reagerer og handler i de kritiske minuttene.

– Jeg blir tatt av det alvoret når jeg hører det er barn som står alene i en så ekstrem situasjon. Livet til et annet barn er avgjørende for hva disse gjør her og nå i disse sekundene og minuttene.

Hun sier til Vetle, Jenny og Luna at hun har forstått alvoret og at hjelp er på vei.

– Jeg forteller dem at vi skal starte hjerte- og lungeredning sammen. De skal vite at de ikke er alene om dette.

Hun ber Vetle om å legge kompisen på ryggen og løfte haka hans. Så begynner Vetle å trykke med strake armer på Mikael sin brystkasse mens Rebekka teller takten og veileder underveis.

Hør den dramatiske telefonsamtalen her:

Hyller innsatsen

Sørfjord er dypt imponert over hva hun hører de ungene heltene gjør i andre enden av telefonen.

– Jeg kjenner på det alvoret og er opptatt av å klare veilede dem slik at de kan gjøre dette riktig. Når man balanserer på en knivsegg mellom liv og død. Jeg skulle gjerne kommet gjennom telefonen for å hjelpe dem, men der og da er det opp til dem, sier intensivsykepleieren.

Utover samtalen hører hun at de gjør det presist og bra.

– Jeg blir så dypt imponert over det de gjør, sier hun.

Fikk panikk



Når alt dette pågår stormer det i hodet på Vetle, men han gjør akkurat det intensivsykepleieren han ber han om å gjøre.

– Jeg får en indre panikk. Man vet ikke hva en skal gjøre eller hvordan. Så jeg må gjøre det jeg hører, sier Vetle.



Vetle teller høyt. «1, 2, 3, 4 ...». Han prøver å få kontakt med Mikael, som ligger livløs på bakken. Det føles som en evighet til det kommer voksne til. Luna har ringt til sin stefar som løper til for å hjelpe dem. Jenny kommer med en hjertestarter sammen med en fra lokalbutikken Meny. I tolv minutter jobber de sammen med Mikael før ambulansepersonell tar over.

– Det var en lettelse da noen andre kom og tok over. Da var jeg sliten og klarte ikke å holde hodet klart lenger, sier Vetle.

Tok til tårene

– Vi var redde for at Mikael skulle dø, sier Luna og Jenny.

RINGTE 113: Jenny (t.h) og Luna varslet raskt AMK og fikk tak i en hjertestarter Foto: God morgen Norge

Da telefonen ble lagt på, aner ikke Rebakka på AMK hvordan det går med Mikael. Etter hvert kommer det en telefon fra hennes kolleger i ambulansen som kan fortelle at hjertet har begynt å slå igjen. Da klarte ikke Rebekka å holde tårene tilbake.

– Da begynte kolleganee mine å klappe og jeg felte noen tårer.



Mikael husker ikke noe fra dette og blir imponert av å høre hvordan de andre handlet.

– Jeg skjønner nå hvor dramatisk det var og hvor stressa de var, sier Mikael.

To dager i koma



I over to dager lå Mikael i kunstig koma. På dag to etter den dramatisk dagen, fikk Vetle endelig telefonen han hadde ventet på. I den andre enden hører han stemmen til kompisen Mikael.

To uker senere er de sammen igjen.

– Det var en deilig følelse og en lettelse å få se han igjen. Jeg sa det var godt å ha han tilbake, forteller Vetle.

– Når vi fikk vite at alt gikk bra, var det ti kilo som lettet fra skuldrene våre, sier Luna.

BESTEKOMPISER: Redningsmann Vetle sammen med bestekompis Mikael når de gjestet God morgen Norge for å fortelle sin historie Foto: God morgen Norge

Tilbake på fotballbanen

I dag er både Vetle og Mikael tilbake på fotballbanen for å spille fotball sammen. De spiller begge for Nesjar G16.

Eneste forskjellen nå er at Mikael står i mål. Han har en medfødt hjertefeil og har etter det som skjedde i vår, fått operert inn en hjertestarter.

– Nå kan jeg stå i mål, men må hele tiden sjekke om jeg har for høy puls, sier den tøffe 15-åringen.