Farmen-par venter barn

På sin Instagram avslører Hofsøy at han og forloveden Lindberg skal bli foreldre.

– I dag fikk jeg (og Sophie) verdens kuleste bursdagsspresang! En liten postit-lapp hvor det stod: pike, 23. jan, skriver han.

Overfor TV 2 bekrefter han den glade nyheten.

– Det er veldig hyggelig og vi gleder oss veldig til å bli foreldre, sier han.

Paret mottok nyheten om det nye familiemedlemmet i slutten av mai. På bursdagen til Hofsøy, tidligere i september, fikk de vite at de ventet en liten jente.

Et eventyr

Han beskriver farsrollen som det sykeste som kan skje i livet.

– Jeg gleder meg helt enormt. Sophie kommer til å bli verdens beste mamma, sier han.

Hofsøy og Lindberg deltok i Farmen som gikk i 2016. Da var begge single.

De fikk mye omtale under oppholdet, og året etter kunne de bekrefte at de hadde blitt et par.

– At Farmen-oppholdet har resultert i familie er jo et lite eventyr i seg selv, sier Hofsøy.

– En bestevenn for livet i Simen som jeg møtte på Farmen, som også er forloveren min, og at jeg på toppen av det får kjæreste, ei som jeg snart er gift med, og barn – for min del har jeg vunnet det som går an å vinne i Farmen-opplegget.

Lindberg kom på andreplass da hun var med. Hun tapte finalen mot Laila Lochert. Selv om Hofsøy ikke gikk til topps i Farmen, tar han ikke det tungt.

– Jeg er glad jeg står uten hytte nå, når livet ser slik ut. Alt kan ikke måles i plank, sier han.

Den lille jenta er ventet på nyåret. Hofsøy sier det blir en morsom vinter i møte.

Bryllup korona-utsatt

I 2018 bekreftet paret at de hadde forlovet seg.

Hofsøy forteller at paret egentlig skulle giftet seg i sommer i Portugal. På grunn av korona ble gifteplanene imidlertid satt på vent.

– Det kunne ikke blitt bedre å få vite at man skal bli foreldre, når ting ikke blir helt som man tror. Det virker som det er en mening med alt, sier han.

Selv om det ikke ble noe Portugal-bryllup på paret dette året, planlegger de imidlertid å gifte seg om et par år.

– Det er perfekt for da er den lille jenta akkurat god nok til å stabbe opp som en liten brudepike, sier han.