Molde får ikke karanteneunntak, mot mesterliga på nøytral grunn

Det bekrefter kulturminister Abid Raja (V) overfor NTB tirsdag.

– Det vil dessverre ikke være mulig å få til en avklaring av et eventuelt unntak før Moldes kamp mot Qarabag. Jeg har derfor gitt beskjed til NFF og Molde om at en avklaring i regjering ikke vil foreligge før i slutten av neste uke, og at de må planlegge sin aktivitet ut fra dette, sier statsråden.

– Det vil si at de må planlegge for å spille kamp på nøytral grunn i henhold til Uefas bestemmelser, legger han til.

I henhold til trekningen av den tredje kvalifiseringsrunden i mesterligaen skal Molde møte Qarabag på bortebane i Aserbajdsjan tirsdag 15. eller onsdag 16. september.

I og med at Aserbajdsjan ligger utenfor Schengen-området utløser reisen dit ti dagers karantene for Molde-spillerne etter hjemkomst til Norge. I denne perioden kan det verken trenes eller spilles kamper. I så fall må klubben få utsatt to seriekamper.

