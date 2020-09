Forskere mener dette kan behandle korona

Forskere på Costa Rica skal om kort tid begynne på studier av en billigere koronavirusbehandling.

Ifølge forskerne baserer studien seg på antistoffer tatt fra hester som har fått en injeksjon med viruset som har forårsaket covid-19. Når hestene har dannet antistoffer vil det bli tappet blod av dem.

Deretter vil blodet brukes for å lage et serum som kan injiseres i en koronasmittet pasient.

Seks av 110 hester har blitt brukt i testingen så langt.

Metoden med å utvikle antistoffbehandling med hesteblod er kjent fra behandling mot giftige slangebitt.

STARTFASE: En studie hvor antistoffer fra hester kan bli brukt til å kurere korona er i startfasen. Nå skal 26 koronasmittede pasienter testes. Foto: Juan Carlos Ulate

Vil dele kunnskap

Myndighetene håper å kunne bruke behandlingen bredere på sykehusene, dersom resultatene fra studien er gode.

Til Reuters sier mannen som forvalter folkehelsesentrene i Costa Rica, Roman Macaya, at hesteantistoffmedisinen skal testes på 26 pasienter fra midten av september.

– Vi er stolte over å vite at dette produktet vil redde liv, til vi får en vaksine, uttalte prosjektkoordinator Alberto Alape.

– Vi gjør dette med ressursene våre, uten å måtte stå i kø eller konkurrere mot andre land, slik man kan se i vaksinekappløpet.

Dersom det fungere sier forskerne at de vil dele den rimeligere behandlingen med andre sentralamerikanske nasjoner.

– I tillegg til solidaritetsprinsippet og det faktum at dette har blitt gjort med antigift for slangebitt, vet vi at i en pandemi er vårt eget beste, også det beste for våre naboer, sa Alape.

Så langt er det 471 pasienter innlagt med koronavirus i Costa Rica.

Bruker lama

I Argentina og Brasil foregår det lignende studier basert på antistoffer fra dyr. I Belgia brukere forskere lamaer som behandling.

Grunnen er at lamaer, men også kameler, produserer særegne antistoffer som ved hjelp av genteknologi kan endres til antistoffer som mennesker produserer selv.

Tidligere har lamaen Winter vist seg å være nyttig i behandlingen av pasienter med MERS og SARS-virus.