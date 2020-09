Åpner opp om tiden etter de alvorlige celleforandringene

Symptomene på livmorhalskreft kan variere fra kvinne til kvinne og avhenger av hvor langt sykdommen har kommet.

Blødning fra skjeden etter samleie eller fysisk aktivitet

Blodig, illeluktende utflod

Uregelmessig menstruasjon

Blødning etter at du har passert overgangsalderen og menstruasjonen har stoppet

Smerter i underlivet og/eller i korsryggen

Livmorhalskreft på et tidlig stadium gir ofte ingen symptomer, og kan oppdages når det tas celleprøve fra livmorhalsen. Hos mange oppdages sykdommen tidlig, og i slike tilfeller er muligheten for helbredelse god.

Symptomene over kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft. Vårt råd er at dersom symptomene varer i over tre uker, bør du ta kontakt med lege.

Viruset HPV (Humant Papillomavirus) øker risikoen for flere kreftformer. HPV-vaksinen kan beskytte mot livmorhalskreft og delvis mot enkelte andre kreftformer. Vaksinen tas med tre sprøyter.

De fleste som smittes vet ikke selv at de har hatt en infeksjon, fordi den vanligvis ikke gir symptomer og som regel går over av seg selv. Derfor trenger du ikke være bekymret om du får vite at du er HPV-positiv etter å ha tatt en livmorhalsprøve.

Du blir da fulgt ekstra opp, livmorhalsprøven blir undersøkt med flere metoder og du må kanskje ta noen nye prøver. Ut fra det kan legen finne ut om du har celleforandringer i livmorhalsen, og sette i gang eventuell behandling før det utvikler seg til kreft.

Kilde: Kreftforeningen