Joe Exotic med 257 sider langt brev til Donald Trump

Joe Exotic har sendt inn en sak på 257 sider, som TMZ har fått tilgang til, til Donald Trump der han ber om benådning fra sin 22 år lange leiedraps- dom.

I brevet skriver han at han ble seksuelt trakassert av de ansatte i fengselet og at han frykter for sitt eget liv.

«Jeg har blitt seksuelt trakassert av fengselspersonell, banket opp og bundet til en stol til det punktet hvor huden kom av armene mine.» Skriver han i brevet og fortsetter:

«Vær så snill og vær helten min.. Hendene mine er skadet fra misbruk i fengsel så jeg beklager for dårlig håndskrift og stavelser». Og han legger til hashtaggen: «#TrumpJr.2024».

Exotic forklarer videre at han aldri mente å drepe Carol Baskin og at truslene mot henne var «overdrivelser».

Ifølge TMZ hevder Exotic's advokater at truslene var «ganske enkelt et aspekt av hans karakter.. Joe's vitser falt, for det meste i dårlig smak, og var bare vitser».

Exotic mener han har blitt lurt og bedratt gjentatte ganger og legger skylden på blant annet Jeff Lowe og dommeren i saken. Han påstår at de 3000 dollarene han betalte leiemorderen, var for å bli kvitt vedkommende. Og han mener at grunnen til han ble straffedømt var fordi han har kommet med homofobiske ytringer.

Videre innrømmer han å ha skutt syke tigere, men forsvarer det med at: «det var en human måte å avlive dem på».

Exotic's ektemann, Dillon Passage, har også skrevet et brev hvor han sier at Exotic reddet han fra avhengighet. Han skriver: «Jeg ser en kjærlig, godhjertet mann, med gode intensjoner, som tok noen skritt ned en mørk vei og bare venter på å bli trukket ut av den».

Exotic bønnfaller Trump og skriver: «Tillat meg å gjøre deg stolt, å gjøre Amerika stolt, å gjøre verden stolt. Vær så snill å vær helten min».

TMZ skriver at på onsdag skal Eric Lowe, som leder saken til Exotic, presentere benådningen til noen han angivelig kjenner i det hvite hus.