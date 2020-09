Har funnet urin på trusselbrevene

Bertheussen møter tirsdag i Oslo tingrett, tiltalt for trusler mot demokratiet gjennom brannstiftelse, trusler mot flere profilerte politikere, og skadeverk.

Hun er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), og påtalemyndigheten mener hennes handlinger førte til at Wara måtte trekke seg fra sitt verv.

TRUSSEL: Denne trusselen mottok Bertheussen og Wara. Foto: Politiet KLIPPET UT: Personen som har laget trusselbrevet, har klippet bokstavene ut fra aviser og skrevet noe i sjablong. Foto: Politiet HAKEKORS: Slik så bilen til samboerparet ut etter hærverket i desember 2018. Foto: Politiet KONVOLUTT: Slik var den første konvolutten familien mottok. BENSIN: Isklar-flaskene var fylt med bensin. HYSSING: PST mener denne hyssingen var ment å skulle forestille en lunte.

Urin på trusselbrevene

Bertheussen er tiltalt for å ha sendt flere trusselbrev som Wara og hans partifeller, daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og hennes ektemann Christian Tybring-Gjedde.

Under sitt innledningsforedrag viste aktor Marit Formo frem bilder av brevene.

Formo forklarer at de fant urin på brevene, og at de var brennmerket.

FORNÆRMET: Ingvil Smines Tybring-Gjedde er fornærmet i saken. Foto: Ole Berg-rusten

Trusselbrevene er satt sammen av utklipp fra aviser og sjablong. Tekniske undersøkelser i ettertid har vist at det var urin på brevene. Også på Tybring-Gjedde-brevet.

Bertheussen bøyer seg ned og ser med tydelig interesse på brevene som aktor viser bilder av på skjermen.

UTBRENT: Slik så det ut inne i bilen til familien etter at den ble påtent den 10. mars. Foto: Politiet

Veskebeskjed

Bertheussen har med seg en beskjed på sin veske i retten.

På en hvit lapp som henger på vesken, står en uttalelse fra politiadvokat Thomas Blom.

«Fra Bertheussen later det til at hun er i den villfarelse at hun aktivt må motbevise sin skyld. En ber forsvarer om å videreformidle at det er påtalemyndighetens oppgave å søke bevis for både skyld og uskyld og at det er påtalemyndigheten som bærer bevisbyrden», står det på vesken.