– Menn opplever at de mister manndommen sin når de ikke får barn på naturmetoden

Det er like belastende for menn som for kvinner når de er ufrivillig barnløs. For mange menn er dette en stor sorg og flere opplever at de ikke får den støtten de trenger.

Kristian Ophaug (45) er klinisk sosionom, familieterapeut og tidligere ufrivillig barnløs. Som tidligere barnløs og i sitt møte med par som ikke kan få barn, opplevde han at det var lite snakk om menns følelser.

Dette fikk han til å skrive kronikken «Den stille sorgen», på NRK Ytring.

Han har alltid sett for seg et familieliv med minst to barn. Det å bli pappa var en selvfølgelighet for han. Så enkelt var det ikke . Det viste seg at han ikke kunne få barn på naturmetoden.

– Barneønsket var så sterkt, det ligger så fremme i oss som mennesker. Når det ikke skjer blir det et tap for noen, ihvertfall for meg. Jeg opplevde en form for sjalusi når andre fikk det til, forteller Kristian.

Jakten på et barn

Kristian og konen dro Skandinavia rundt i jakten på de beste legene på de beste klinikkene.

UFRIVILLIG BARNLØS: Kristian Ophaug og konen reiste Skandinavia rundt for å finne de beste legene og de beste klinikkene. Foto: Privat

– Jakten på å få barn var som å sitte på en karusell som aldri stoppet. Vi ble veldig sliten av det, fordi vi hele tiden ville et sted. Det var en lite romantisk måte å få barn på.

Etter hvert så han venner og kjente få barn. Ifølge han selv var han ingen hyggelig fyr på den tiden. Han var sur og tverr når han opplevde at de klaget på barnegråt eller andre barnerelaterte hendelser.

– Hvordan reagerte du når du så andre par med barnevogn?

– Jeg ble irritert og kjente at det stakk, for jeg tenkte at det kunne ha vært meg. En er jo glad på andres vegne. Samtidig som en ønsker å være i deres situasjon selv.

Etter syv år og femten forsøk ble Kristian Ophaug og konen foreldre til to sønner. De ble gravid ved hjelp av IVF-behandling, prøverørsbefruktning med modne egg og sædceller.

ENDELIG BLE DE EN FAMILIE: Etter syv år ble Kristian og konen foreldre. Foto: Privat

I denne perioden savnet han at det ikke ble snakket om følelsene og sorgen det var for han å ikke kunne reprodusere seg selv.

Menn blir ofte glemt

Ifølge Kristian snakker kvinner lettere om sorgen og smerten det er når de ikke kan få barn. Videre forteller han at kvinner generelt sett snakker oftere om følelser enn det menn gjør. Kvinner har et større vokabular for følelser.

– Mangler menn et språk for å snakke om følelsene?

– Jeg tenker vi har et fattigere språk. Treffer man kamerater, så er det ikke vanlig å begynne og snakke om at man har nedsatt sædkvalitet. En går ikke inn i det rommet. Det er lettere å snakke om praktiske ting.

- MENN MÅ TA ANSVAR: Ifølge Kristian Ophaug må menn tørre å snakke om følelsene sine. Foto: Privat

Sosionomen mener menn må ta mer ansvar og snakke om hvordan de egentlig har det. De må snakke om sorgen de kjenner på, og sette ord på den.

Sædprøve – en teknisk handling

Mange menn opplever at prosedyren ved å få barn bare er teknisk. Man leverer fra seg en sædprøve i et plastglass. Etter en stund får man et brev med tall og koder som de ikke forstår, samt beskjeden om at de har nedsatt sædkvalitet eller er steril. Dette kommer som et sjokk på mannen. Han faller sammen.

– Du har selv opplevd å få den type brev. Hva savnet du?

– Det var skjellsettende å få et slikt brev. Jeg savnet noen å snakke med. En sykepleier, lege eller tilsvarende helsepersonell. En som satte seg ned og tok seg tid til meg slik at jeg fikk ut sorgen og «gørret». I perioder savnet jeg også den personen som kanskje burde sagt at nok er nok, en som stoppet oss.

– Som familieterapeut møter du mange par i samme situasjon. Hvilke følelser har de rundt det å være ufrivillig barnløse?

– For de fleste er det en stor krise. Menn opplever at de har mistet manndommen sin og mange kvinner forlater dem.

Som familieterapeut råder han par til å snakke om det å være ufrivillig barnløs en til to ganger i uken. Det er en måte å bevare nærheten til hverandre som par.