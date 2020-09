MGP-Ulrikke har tatt forholdet et steg videre

I juli avslørte MGP-vinner Ulrikke Brandstorp på sin egen bursdag at hun har funnet kjærligheten.

– Det er superkoselig! Jeg er veldig lykkelig, sa hun til God kveld Norge da.

– Resten av bursdagen skal nytes med han og min nærmeste familie.

Den utkårede heter Oskar Nordberg, og nå avslører Brandstorp overfor TV 2 at de to har tatt forholdet enda et steg videre. Det sier hun i forbindelse med deltagelsen i «Kompani Laurtizen».

– Hva kommer du til å savne mest mens du er i Kompaniet?

– Etter en turbulent start på 2020 har jeg jo vært så heldig å finne både drømmemannen og få meg hund nå i koronatiden, så jeg kommer til å savne dem veldig, sier artisten, og fortsetter:

– Jeg og Oskar har til og med flyttet sammen og blitt samboere nå i sommer, så det blir litt rart å ikke ha han og Onyx (hunden journ. anm.) rundt meg hver morgen når jeg våkner opp.

Bodde sammen med manageren

Dermed er det slutt på samboerskapet som hun hadde med sin egen manager, Christoffer Gunnestad. De har nemlig både jobbet, bodd og spilt inn podcast sammen frem til nå.

– Ja, jeg ble kasta ut, ler Gunnestad til God kveld Norge, før han presiserer:

– Neida, det er kjempehyggelig. Jeg er så glad på hennes vegne. Det er så hyggelig å se dem sammen.

Gunnestad har nå flyttet inn en egen leilighet, men samarbeidet og vennskapet fortsetter. Han er glad for året de hadde som samboere.

– Det har vært et spesielt år, både profesjonelt og personlig. Jeg tror vi begge har hatt veldig godt av det. Det er klart at det blir veldig intenst å både jobbe og bo sammen, men jeg er veldig glad for den tiden. Vennskapet er like bra som alltid, forsikrer Gunnestad.

De skal også fortsette å spille inn podcasten «Casa The Kaos» sammen.

– Det er mange som har spurt om det er slutt på den nå som vi flytter fra hverandre, men vi er tilbake i oktober, forteller Gunnestad.

Ekstrem høydeskrekk

Det har uten tvil vært et spesielt år for artisten og manageren. Først gikk Brandstorp helt til topps i Melodi Grand Prix etter en stemmeskandale. Deretter kom koronaen og satt en stopper for den internasjonale finalen i Rotterdam.

Nå har altså Brandstorp funnet drømmemannen, og hun skal delta i «Kompani Lauritzen». Gunnestad var en av de som oppfordret henne til å delta.

– Jeg har veldig trua på henne. Det blir gøy å se henne utfordre seg i en setting hvor hun ikke kan lene seg på talentet. Hun får nok virkelig testet grensene sine, sier manageren, og avslører samtidig en svakhet:

– Hun har ekstrem høydeskrekk! Så jeg fortalte henne at hun kanskje må fly alene med fallskjerm hvis hun går langt. Hun sa at det ikke hjalp, ler Gunnestad.