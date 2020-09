Elden: – En prestisjesak for PST

Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, legger frem sine bemerkninger mot slutten av rettsdagen tirsdag.

Bertheussen møter tirsdag i Oslo tingrett, tiltalt for trusler mot demokratiet gjennom brannstiftelse, trusler mot flere profilerte politikere, og skadeverk. Hun erkjenner ikke straffskyld.

– Prestisjesak

Elden sier de mener at påtalemyndigheten bygger saken på en rekke indisier, og at de ikke har solide beviser mot hans klient.

FORSVARER: John Christian Elden forsvarer Bertheussen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Felles for alle undersøkelsene i denne saken er at de ikke inneholder ikke noe DNA som knytter henne til tiltalen, ingen tilståelse, ingen forklaring fra henne, eller fra andre som knytter henne til dette sier Elden.

– Alle de tradisjonelle elementene som bygger opp en straffesak, er fraværende i denne saken, sier han.

Her er Bertheussen-tiltalen I perioden fra 6. desember i 2018 til 10. mars i 2019 skrev hun «rasisit» på husveggen deres, ifølge politiet. Hun tegnet også et hakekors og skrev «rasist» på familiens bil, som sto parkert ved huset. Hun la også en hyssing som stakk ut fra drivstofftanken.

17. januar i 2019 sendte hun brev adressert til «Bertheussen/Wara» der hun kom med trusler som var skrevet med utklipp fra aviser, ifølge tiltalen. I brevet sto det blant annet «TREKK ANMELDELSE». Brevet settes i sammenheng med at hun anmeldte flere personer i teaterforestillingen «Ways of seeing» etter at de viste bilder av huset deres i en forestilling.

17. januar er hun også anklaget for å ha startet en brann i søppeldunken som sto utenfor huset som hun og Wara bodde i, mener politiet.

29. januar sendte hun et brev der det blant annet sto «Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn?». Dette ble av politiet sett i sammenheng med at teaterstykket skulle nyoppsettes.

Mandag 5. februar festet hun ifølge tiltalen tøyremser og plastflasker inneholdende bensin på bilen hun og Wara disponerte, ifølge politiet.

Lørdag 2. mars la hun et ark i postkassen utenfor familiens hus der hun skrev: «JÆVLA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKEK KOMME. VI VENTER PÅ DERE». Sammen med arket la hun knuste tabletter som lignet pulver, ifølge tiltalen.

Natt til 10. mars startet hun en brann i bagasjerommet på familiens bil som sto inntil husveggen. Det ble brukt rødsprit. Hun ripet også «RASIST» inn i lakken. Politiet mener at trusselhandlingene ble utført på en måte så det fremsto av nazister hadde gjort det, mener PST.

Bertheussen skal også ha sendt et brennmerket brev til familien Tybring-Gjedde. Politiet anser dette som en trussel mot ekteparet.

Hun er også tiltalt for å ha vekket mistanke om en straffbar handling som aldri var begått, ettersom PST iverksatte etterforskning mot ukjente gjerningspersoner.

Videre mener han det er gått prestisje i saken fra PSTs side.

– Vi har merket oss et intervju som PST-sjef Bjørnland ga til Dagbladet da hun tiltrådte som politisjef. Da sa hun at hun ikke sov den natta de gikk til pågripelse, sier forsvareren.

Veskebeskjed

Videre trekker Elden frem beskjeden Laila Anita Bertheussen har festet til sin veske.

På vesken er det et sitat politiadvokat Thomas Blom ga i forbindelse med etterforskningen i saken.

VESKEBESKJED: Laila Anita Bertheussen hadde denne beskjeden sin på vesken i Oslo tingrett tirsdag. Foto: NTB/Scanpix

«Fra Bertheussen later det til at hun er i den villfarelse at hun aktivt må motbevise sin skyld. En ber forsvarer om å videreformidle at det er påtalemyndighetens oppgave å søke bevis for både skyld og uskyld og at det er påtalemyndigheten som bærer bevisbyrden», står det på vesken.

Elden bruker utsagnet til å understreke at det er påtalemyndigheten som skal bevise Bertheussens skyld utover enhver rimelig tvil - det er ikke Betheussen selv som har bevisbyrden.

Utsagnet fra Blom er et godt utsagn, som beskriver gjeldende rett og gjeldende bevisbyrde, sier Elden.