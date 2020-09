Vålerenga henter hjem utenlandsproff

Henrik Bjørdal (23) er Vålerengas nyeste signering. Den tidligere Aalesund-spilleren kommer fra belgiske Zulte Waregem, og har signert en avtale ut 2023-sesongen, med hovedstadsklubben, opplyser de selv på egen hjemmeside.

– Henrik er en vi har fulgt med i lang tid og som vi er veldig glade for å ha på plass hos oss. Han er en ung, norsk landslagsspiller med masse erfaring fra Belgia de siste årene. sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen til klubbens nettsted.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo er strålende fornøyd med å ønske Bjørdal velkommen til Oslo.

- Henrik har, tross sin unge alder, rukket å få mye erfaring fra gode klubber i utlandet, og er en type som passer veldig godt inn i måten vi ønsker å spille fotball på, sier Fagermo og fortsetter:

– Han kan bekle de fleste offensive roller på banen, men det er først og fremst som indreløper vi skal bruke han. Den fysiske delen av spillet hans er noe vi har manglet i laget, og det er vi glade for at vi nå får inn med Henrik, avslutter han.

Vålerenga bekrefter også tirsdag at Deyver Vega er ferdig i klubben. Spiller og klubb har blitt enige om å avslutte samarbeidet, og 27-åringen står nå fritt til å finne seg en ny klubb.

De siste årene har Bjørdal spilt for belgiske Zulte Waregem, men har også vært innom den engelske klubben Brighton.

Totalt ble det 48 kamper og to mål for den belgiske toppklubben. 23-åringen har også et imponerende antall landskamper for aldersbestemte landslag. Totalt har det blitt 59 kamper og syv mål i Norge-drakten.

– Først og fremst har jeg følt meg veldig ønsket her over lang tid, og så var den personlige timingen riktig. Forhåpentligvis får jeg spille masse fotball, og så har klubben et veldig spennende prosjekt på gang.