Slik mener ekspertene Norge bør starte mot Serbia

Den 8. oktober skal det norske landslaget spille den avgjørende playoff-finalen i Nations League mot Serbia på Ullevaal. Vinneren sikrer seg EM-plass i 2021.

Det norske landslaget tar nok med seg en haug av selvtillit etter å ha ydmyket Nord-Irland i Belfast. De norske gutta, anført av Erling Braut Haaland og Alexsander Sørloth, smadret nordirene 5-1.

Nå har TV 2s fotballeksperter plukket ut den elleveren de mener bør starte den avgjørende kampen mot Serbia.

– Jeg tror vi alle var ganske enige. Det er en velkjent backrekke og en keeper som har spilt det aller meste. Martin Ødegaard sliter med kneet sitt, men trener for fullt i Madrid. Hvis han får trent bra og det ikke er noe galt med kneet hans, så kommer han til å starte ute til høyre, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Dette er ekspertenes utvalgte – satt opp i en 4-4-2-formasjon:

Keeper: Rune Almenning Jarstein, høyreback: Omar Elabdellaoui, midtstoppere: Kristoffer Ajer og Tore Reginiussen, venstreback: Haitam Aleesami, høyre midtbane: Martin Ødegaard, sentral midtbane: Sander Berge og Markus Henriksen, venstre midtbane: Stefan Johansen, spisser: Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth.

Berge-makker

Sander Berge har vært en fast inventar på Norge sin midtbane. Det har derimot vært usikkerhet rundt hvem som skal være Sheffield United-spillerens makker. Mathisen er klar på hvem han mener bør være Berges partner.

– Sander Berge er bankers i dette laget hvis han er frisk. Markus Henriksen spiller ikke klubbfotball og har ikke spilt mye klubbfotball, hva skjer med ham den neste måneden? Lars Lagerbäck er glad i å bruke ham og jeg synes faktisk han gjør en solid jobb for Norge de gangene han får muligheten. Mathias Normann var god mot Nord-Irland, men mot Serbia kan vi trenge Henriksens duellstyrke, konstaterer Mathisen.

Landslagskaptein Stefan Johansen har i de siste kampene blitt kritisert for sine prestasjoner. Ekspertene lot seg derimot imponere over det 29-åringen leverte i mandagens Nations League-kamp mot Nord-Irland.

– Mange har vært kritiske til Stefan Johansen, med rette inkludert meg selv. Men mot Nord-Irland leverte han en veldig god kamp. Han er kaptein og en spiller Lagerbäck liker veldig godt. Han kommer til å starte og er bankers på dette laget nå, sier Mathisen.

– Jeg har vært kritisk til Johansen. Jeg synes også han har spilt under pari i flere kamper, men jeg har begynt å bli enig i at han skal starte. Det han presterte mot Nord-Irland er det beste jeg kan huske, sier tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen.

– Tror vi kan slå Serbia

Serbia er et fysisk lag med enkeltspillere som kan utføre ting på egenhånd. Spillere som Aleksandar Mitrovic, Dusan Tadic og Sergej Milinkovic-Savic har alle levert i noen av Europas gjeveste ligaer.

Ekspertene lar seg likevel ikke skremme – og mener at Norge har to ess i ermet.

– Serbias tre midtstoppere er store stoppere. Alle sammen er godt over 1,90, men hva er det som ofte er deres problem? De er dårlig i forflytnigene sine, og med våre raske spisser så kan det utnyttes. Mot Russland var de elendig organisert. Det blir plutselig to mot tre. Dette her kan norske spisser utnytte voldsomt, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

– Det er det er veldig typisk de serbiske spillerne å være sløv og ikke være konsentrert i det hele tatt. Her blir det mange muligheter for superspissene våre, fullfører Huseklepp.

Også den tidligere landslagssjefen tror muligheten for å sikre seg EM-billett er stor.

– Jeg tror farten til de serbiske stopperne passer Haaland og Sørloth godt. Jeg tror vi har en god sjanse til å vinne kampen mot Serbia, sier Drillo.