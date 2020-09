15-åring gjorde tabben «alle» gjør på soverommet – endte på sykehus

I midten av august kjøpte amerikanske Colton Pingree to brukte mobilladere på eBay.

Det angrer han bittert på nå.

15-åringen sovnet oppå én av laderne hjemme i Tuolumne i California – og våknet av at senga brant.

SVIDD: Slik ser Coltons rygg ut etter ulykken. Foto: Kennedy News

– Jeg ladet den sånn at jeg kunne ha den med meg på skolen dagen etter. Den lå i senga like ved siden av en av putene mine, og jeg rullet over den, forteller Colton nyhetsbyrået Kennedy News.

Fire timer etter at han hadde lagt seg, smalt det.

– Rundt 02.30 våknet jeg opp på gulvet og var skikkelig forvirra. Jeg hadde veldig vondt i ryggen, og det brant litt i armen. Det luktet utrolig rart, sier han.

Løp ned til pappa

Etter å ha slukket flammene med hendene og forsøkt å kjøle ned huden med ei vannflaske, løp han ned til pappa, Andrew Pingree (49), etter å ha kastet laderen i toalettet.

– Jeg så opp, og begge dynene mine og en av putene mine brant. Brannen var rundt ti centimeter lang og tolv centimeter bred, og eksplosjonen hadde faktisk kastet meg ut av senga, forteller Colton.

Andrew forteller at han ikke skjønte hva som var på gang da sønnen stormet inn i rommet.

STORE SMERTER: Colton fikk andregradsforbrenning av eksplosjonen. Foto: Kennedy News

– Colton vekket meg opp og hadde panikk, og sa at han hadde slukket en brann. Jeg skjønte ikke mye. Han sa at det gikk bra med ham, men at han hadde veldig vondt, forteller Andrew.

Brent av glovarme metallbiter

Andrew løp opp på guttens soverom, og fant to svidde dyner i senga.

Morgenen etter innså Coltons foreldre hvor store skadene på sønnens rygg egentlig var, og tok ham med seg til et nærliggende sykehus.

– Det var en ganske stor eksplosjon, og det var små, varme og skarpe metallbiter som brente nedre del av rumpeballene og ryggen, og de hadde spredt seg helt til veggen på andre siden av senga, sier Andrew.

Colton fikk beskjed om at han hadde andregradsforbrenning.

– Det første hudlaget var ganske ødelagt, mens det andre hudlaget var som en kjempefæl solforbrenning, sier Andrew.

Betalte ti dollar

Colton er nå på bedringens vei, og ønsker nå å advare andre mot å gjøre samme tabbe som ham.

– Jeg betalte ti dollar for to ekstraladere, og de var gamle og hadde kanskje dårlig batteri eller noe sånt. Den skulle lade i 24 timer, men den eksploderte etter tre eller fire timer, sier han.

Coltons mor Shari Pingree (42) ønsker også å advare, og har lagt ut bildene av Coltons rygg på Facebook.

«Jeg sover alltid med mobilen i senga. Det gjør jeg ikke mer,» er noe av det hun skriver i innlegget.

Innlegget er i skrivende stund delt av 52.000 personer. Flere forteller at også de pleier å ha mobilen i senga, men at det blir slutt på dette nå.

OPPFORDRER TIL DELING: Coltons mor la ut dette innlegget på Facebook for å advare. Foto: Skjermdump

Andrew kommer til slutt med følgende råd:

– Ikke lad noe når du sover. Ha det langt unna deg, og på et sted som ikke lett kan ta fyr.

Ikke lad på soverommet!

Omtrent halvparten av boligbranner i Norge kommer som følge av brann i elektriske artikler.

Branninspektør Sigurd Folgerø Dalen (42) sier at det å lade opp mobilen om natten er blitt regelen mer enn unntaket.

– Det er ladere som tar fyr, og det er ledninger til ladere som tar fyr, og det er mobiltelefoner som tar fyr, sier han.

– Folk må skjerpe seg for å unngå den første dødsbrannen:

Han har tidligere fortalt TV 2 hvordan man kan lade tryggest mulig.

For det første bør man lade mens man er våken. Om det da skulle skje noe kan man gjøre tiltak og stoppe brannutviklingen. Men Dalen poengterer at de er klar over at folk lader om natta – og da er det enda viktigere å sikre ladingen.

– Hvis du må lade om natten, gjør dette utenfor soverommet, på ubrennbart underlag i et rom med røykvarsler, avslutter Folgerø Dalen.

Her er ladevettreglene:

1. Unngå lading av mobilen på soverommet om natten

2. Dra ut støpselet fra stikkontakten når du ikke lader

3. Sov aldri med mobilen i senga, men legg den fra det på et ubrennbart underlag litt unna sengens

4. Lad i rom med røykvarsler der ingen sover

5. Bruk veggmontert stikkontakt som strømkilde om mulig – unngå skjøtelednin