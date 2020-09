Slik skal Warholm ta verdensrekorden

I Ostrava i kveld skal Warholm utfordre Kevin Youngs verdensrekord på 400 meter hekk for tredje gang på knappe fire uker. Og denne gangen tyder «alt» på at han greier det.

Det handler om ni hundredeler, og noen desimeters forbedring fra løpet i Stockholm.

I potten ligger den første norske verdensrekorden i friidrett siden Trine Hattestad i 2002.

Når man sammenligner Warholms løp i Sverige, med Youngs verdensrekord, så er det så likt at det kun er småtterier som skiller dem.

Den største forskjellen er at Warholm starter raskere enn amerikaneren. Men fra den niende hekken og inn er det nesten dødt løp. Det viser passeringene på de siste to hekkene og inn til mål.

Kevin Young satte sin verdensrekord på 46,78 i Barcelona i 1992.

På den niende hekken passerte han på 36,9, den tiende på 41,3.

Karsten Warholm sprinta inn til 46,87 i Stockholm for to uker siden.

På den niende hekken passerer han et tidel foran Young på 36,8. På den tiende hekken er det dødt løp på 41,3

Begge river også den siste hekken. Men Young treffer hekken med den fremste foten, mens Warholm river med «bakfoten».

Den store forskjellen er at Young ikke mister balansen og kan fullføre løpet inn. Warholm må ta et lite støttesteg – og det er der han mister de 9 hundredelene han manglet for å ta rekorden.

Så hva tyder på at han skal greie det i Tsjekkia i kveld?

Været kan bli avgjørende Per Angell Berntsen

Svaret er så banalt at du kan finne det på yr.no. Været kan bli avgjørende.

Warholm hadde betydelig motvind på den første langsiden i Stockholm. Det førte til at han tapte både fart, kraft og tid i starten av løpet – noe som er Warholm største våpen sammenlignet med Young som var en «slow starter» sammenlignet med nordmannen.

I Ostrava er det meldt motsatt, litt medvind i starten, og motvind på oppløpet. Da jeg snakket med Leif Olav Alnes i går kveld, så regnet han det som er fordel i forhold til det som skjedde i Stockholm.

Får Warholm noen tidelers forsprang på verdensrekorden i starten, så viser jo avslutningen hans fra Stockholm at han nå er rask nok på slutten av løpene sine. Uten den klønete bakfoten på den siste hekken, så hadde nok rekorden vært norsk allerede.

Så kapasiteten er der. Definitiv.

Det handler om å sette sammen de ulike delene til et perfekt løp.

Dessuten har oppladningen til kveldens stevne vært nærmest optimal for Warholm.

Reisebelastningen har vært minimal i forkant. Han ble hentet i privatfly av arrangøren. Og de flyttet løpet fram to timer etter anmodning fra Team Warholm.

Motivet for å gjøre det er enkelt. Jo mer optimalt opplegget er, jo større er sjansen for at det blir verdensrekord. Og Warholm er i en posisjon nå der arrangørene gladelig tilrettelegger og tilpasser det opplegget som passer han best. Slik de gjorde det for Usain Bolt og andre stjerner i sin tid.

Trener Leif Olav Alnes mener selvsagt fortsatt at godt gjort er bedre enn godt sagt. Men utad er han mer faktisk mer optimistisk enn vanlig.

Jo mer optimalt opplegget er, jo større er sjansen for at det blir verdensrekord Per Angell Berntsen

– Det er opplagt at han er god nok til å gjøre det. Han har vist at prestasjonsnivået er bra nok til at det kan skje. Og selv om dere er lei av å høre det, så må jeg minne om at skal det gjøres først, humrer han.

At alle forventer ny verdensrekord kan likevel ha en bakside. Selv om man er god nok til å greie det.

– Jeg har sett det mange ganger. Når folk begynner å jakte rekorden så går det dårlig. Man er nødt til å løpe avslappet, så vår jobb er å forberede oss best mulig. Og sørge for at Karsten er den beste versjonen av seg selv på start. Er han det, så er det garantert noen som sørger for å ta tida på han når startskuddet går, sier Alnes.

Dessuten.

Jeg har sett det mange ganger. Når folk begynner å jakte rekorden så går det dårlig. Leif Olav Alnes

Warholm hadde ikke reist til Tsjekkia om han ikke hadde trodd han kunne ta rekorden. Han er der på jobb. Og ikke for moro skyld.

Trøsten er at når verdensrekorden er i boks, så blir det desto artigere.