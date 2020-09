Kan ikke garantere Serbia-kamp på norsk jord

Etter en jubelkveld mot Nord-Irland er optimismen tilbake i den norske leiren før den viktig Nations league-kampen mot Serbia. Vinneren av den kampen spiller gruppefinale mot Israel eller Skottland i kampen om en etterlengtet EM-billett.

Utgangspunktet er veldig godt for Norge som fikk trukket hjemmebane både mot Serbia og en i en mulig finale, men idrettsminister, Abid Raja kan ikke garantere at kampen blir spilt i Norge.

- Jeg har en ambisjon om at vi også skal få til kampen mot Norge-Serbia, men jeg kan ikke garantere for det på nåværende tidspunkt. Det handler om smittesituasjonen i Serbia, det handler om at det er et land utenfor Schengen og det handler om at vi må beskytte vår egen befolkning mot mulig smitte.

I kampen mot Østerrike gjorde regjeringen et unntak fra karantenereglene

– Regjeringen har bestemt at det gis nødvendige unntak i innreise-, karantene- og arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften slik at landskampen mellom Norge og Østerrike kan gå som planlagt, sa Raja 24.august.

Han understreket også at dette ikke var et unntak for toppidretten eller internasjonale fotballkamper generelt, men bare for denne kampen.

- Vi laget et veldig strengt regime mellom Norge og Østerrike. det gikk ikke så bra med den kampen, men jeg er veldig glad for at det ble en kamp. Så må vi huske at Serbia er et land utenfor Schengen og det har vært betydelig smitte i enkelte regioner i Serbia så dette er et komplisert arbeid som gjøres. Vi er i gang med det arbeidet.

Omar Elabdellaoui hadde en prat med Raja før kampen mot Østerrike. Han nøler ikke med å ringe kultur-og likestillingsministeren dersom de ikke får spille kampen i Norge.

- Jeg håper virkelig de finner en løsning slik at vi kan få spilt hjemme. Nå har vi ventet lenge på den kampen. Jeg håper og tror at vi finner en vei.

I sommer fikk Tom Cruise og hans crew som kommer fra USA, som sliter med høye smittetall et unntak fra karantene-reglene for å spille inn scener fra den nye Mission impossible-filmen.

Hvis Tom Cruise og hans team også utenfor Schengen får lov så bør dere få lov?

- Ja, hvis ikke får jeg ringe han, gliser Elabdellaoui.

Du kunne ringt han?

Ja, det kunne jeg gjort.

Og da ville han understreket viktigheten av at kampen spilles på Ullevaal og ikke på nøytral bane i et annet land.

- Hvis du ser bort fra kampen mot Østerrike har vi hatt veldig gode resultater på hjemmebane. Ikke tapt på veldig lenge. Vi føler oss veldig bra der. Når vi først fikk trekningen at vi kunne spille hjemme hadde det vært veldig fint å få utnyttet det.

Landslagssjef, Lars Lagerbäcks bønn til regjeringen er at de ikke drøyer for lenge med å komme til en beslutning.

- Det viktigste for meg er at vi får en beskjed så snart som mulig selv om situasjonen skulle endre seg. Det krever mye planlegging og vi må kunne legge en plan B i et annet land. Dette ville gjort jobben vår med denne kampen så uendelig mye enklere. Så får man akseptere det dersom situasjonen forverrer seg og de må endre beslutningen, men jeg vil sende en hilsen til regjeringen og si at vi er takknemlige for en så rask beslutning som mulig.

- Jeg sier ikke nei, men jeg sier at vi har det på bordet nå. Vi har sendt dette til helsemyndighetene så vil Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet gi sin anbefaling så får vi komme tilbake til det når det nærmer seg, sier Abid Raja.