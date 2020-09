Marianne Behn om Ari: – Det var en kombinasjon av sorg, smerte og lidelse

GOD KVELD NORGE (TV 2): Marianne Behn (66) reflekterer over tiden etter sønnens død.

En hel nasjon var i sorg da det ble kjent at Ari Behn tok sitt eget liv første juledag i fjor. Selv om sjokket nå har lagt seg for de fleste, vil det alltid prege livet til Marianne Behn, som mistet en sønn.

I helgens God kveld Norge møter programleder Dorthe Skappel en tankefull Marianne Behn, ute på en strand ved Larkollen.

– Jeg tenker på han nesten hele tiden hver eneste dag, selvfølgelig. Når sjokket slapp taket kom mye mer av den naturlige sorgen frem, forteller hun.

Fikk hjelp gjennom rosenterapi

Det er ingen tvil om at familien Behn har et over gjennomsnittlig talent innen kunst. Marianne Behn er lærerutdannet fra Steinerskolen og har selv en fem års scenekunstutdannelse.

Rosenterapi Rosenterapi er en alternativ behandlingsform hvor man bruker lett berøring og ord til behandling av smerter og spente muskler.

Effekt og bivirkninger av rosenterapi er lite dokumentert

Metoden har til hensikt å bidra til avspenning og forløse fortrengte følelser som gir muskelspenninger og påvirker åndedrettet.

Rosenterapi er utviklet av fysioterapeuten Marion Rosen (1914–2012), som i mange år arbeidet med massasje, avspenning og pusteteknikker.

Kilde: Store medisinske leksikon

Behn har også jobbet innen rosenterapi i 27 år, noe som knyttet Ari og prinsesse Märtha Louise sammen for første gang. I dag er Behn glad for at hun har kunnet bruke rosenterapien som hjelpemiddel i sorgen.

– Det var vannvittig å skulle romme en slik situasjon som det var da Ari forlot oss. Men kanskje fordi jeg hadde ryddet rom gjennom terapien, så kunne jeg romme det, forteller hun.

Behn ser tilbake på tiden som har gått og hvordan 1. juledag ble et mareritt for henne og ektemannen Olav Bjørshol, som fant sønnen livløs.

– Meningen var jo at han skulle komme hjem sammen med Olav. Også ønsket han å hvile seg, også ble det som det ble. Han gikk for seg selv også skjedde det forferdelige. Vi var sjokkskadet alle sammen, forteller hun.

Utmattelsen endte i ME

Behn forteller videre om en veldig syk Ari i tiden rett før selvmordet.

– Utmattelsen endte opp med en type ME. Så han var faktisk på sykehus. Han følte seg gåen og utmattet. Det kombinert med sorg og smerte og lidelse, det var vel der det som til slutt ikke trodde han klarte mer belastninger, reflekterer Behn.

– Hva mener du med sorg og smerte?

– Det var selvfølgelig etter skilsmissen, å ikke lenger ha familien så nært. Han var mye med barna sine så klart, de delte jo på det. Men jeg tror hele den situasjonen skapte mye smerte.

– Hvordan er det som mor å sitte å se en så stor endring i barnets liv?

– Jeg hadde det håpet hele tiden, om at jeg skulle klare å hjelpe. Bare litt over den kneika, og den kneika, så skal det gå bra. Men det er klart jeg var fortvila, veldig fortvilet.

Ønsker åpenhet

Både familien Behn og kongefamilien har blitt hyllet for åpenheten om Aris selvmord. Behn forteller hvorfor hun mener dette har vært viktig for henne.

– Det var kanskje min beslutning fordi jeg hadde opplevd selvmord før, med et familiemedlem. Det må være åpenhet, slik at vi kan bearbeide det, forteller hun og legger til;

– Det er viktig å hente inn å gå videre også, parallelt. Jeg har grudd meg til høsten, for å si det rett ut.

Hold kontakten med kongefamilien

Behns søsken, Espen Mathias Behn og Anja Bjørshol, har vært med på å planlegge en utstilling for å hedre sin egen bror. Førstnevnte ble i mai far for andre gang, og oppkalte sønnen etter Ari. Det skapte en kontrast midt oppi tragedien.

– Det er jo livet, så det var helt fantastisk å få et lite barnebarn igjen, forteller Behn.

– Er det vanskelig å ha tre barnebarn i den kongelige familien?

– Det har det egentlig aldri vært, vi har alltid hatt masse privat tid sammen. Jeg har passet de siden de var bittesmå, så vi har blitt godt kjent, heldigvis.

– Har du beholdt kontakten med kongefamlien og Märtha?

– Ja, det har jeg. Det ble litt annerledes når de ble skilt, men absolutt kontakt, heldigvis. Det er jeg veldig glad for.

Fikk blomster helt til påske

Nå, ni måneder etter sønnens død, ser Marianne Behn tilbake på hvordan Aris død påvirket en hel nasjon.

– Det var helt overveldende hvor mange det berørte. Helt til påske kom folk med blomster. Den ene buketten tok over etter den andre. Så lenge varte den kollektive tilnærmelsen.

– Det går over for omverden, men aldri for deg. Hvordan føles det?

– Jeg kjenner det er godt å ha noen nære som jeg kan dele følelser med, for det er annerledes nå. Det er også nå at jeg begynner bli mer meg selv. Det har vært en utfordring, avslutter hun.

