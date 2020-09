Kaggestads øyeblikk: Dette er den største tabben, overraskelsen og skuffelsen hittil i årets Tour de France

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad har tatt ut sine favorittøyeblikk hittil i årets Tour de France.

Her tar den tidligere Crédit Agricole-rytteren blant annet tatt ut det han mener har vært den beste rytteren hittil, den største overraskelsen, den største skuffelsen

Her er listen:

1. Det største øyeblikket; Da feltet på første etappe, midt i Le Grand Depart i Nice bestemmer seg for å nøytralisere rittet! Vakkert sier noen. Tenk at en gruppe arge konkurrenter kan skape en slik solidaritet i kampen hete! De fleste publikummere klør seg i riktignok i hodet. Hva slags idrett er dette? Hvordan kan rytterne gjøre noe slikt? Hvorfor respekterer alle en slik avgjørelse? Hvorfor begås det ikke mytteri blant dem som ser muligheten der andre er på defensiven? Uansett hvor uforståelig og merkelig det virker for publikum. Dette er sykkelsport, en idrett hvor det uforutsette skaper debatt og historie.

2. Beste rytter; Wout Van Aert. Kompenserer i fjellene der lagkameratene Kuss og Bennett svikter. Som hjelperytter leker han seg til to etappeseire. Van Aert er en artist på sykkelen. Så langt har han fått frihet og prøvd lykken på to etapper og vunnet begge.

STJERNE: Wout Van Aert er en av de største stjernene i årets Tour de France. Foto: Benoit Tessier

3. Største overraskelse; Guillaume Martin. Franskmannen syklet sterkt i oppkjøringen med blant annet tredje plass i Criterium du Dauphine, men Tour de France er et nivå opp. Den lille franske klatreren oser av selvtillit gjennom solid sykling preget av kraft, utholdenhet og gode taktiske egenskaper. Han har holdt seg unna problemer som velt og irriterende tidstap på flate etapper med sidevind. Filosofen i Team Cofidis har tatt ytterligere steg opp etter en solid utvikling i 2019. Med slik sykling er han en pallkandidat sammenlagt.

OVERRASKET: Cofidis-rytteren Guillaume Martin er ifølge Kaggestad en sammenlagt-kandidat i årets Tour de France. Foto: Kenzo Tribouillard

4. Største skuffelse; Thibaut Pinot. Etter en av tidenes mest dramatiske og følelsesladde franske Tour de France- exit i fjor er det mange som heiet på Pinot i årets Tour. I fjor syklet han som en fransk solkonge og lå på femte plass sammenlagt da han plutselig sjokkerte alle med å bryte på den 19 etappen. Skuffelsen var enorm og returen til Tour de France ble beskrevet som et slags mini comeback.

Pinot kom til første etappe i Nice for å ta revansje og vise det franske sykkelpublikum at han er en kriger. Kampen om sammendraget er allerede over. Årsaken skal være en vond rygg etter velt på tre kilometers merke før mål på første etappe i Nice. Mange spør om presset er for stort på Pinot. Det ble igjen drama da drømmen om sammendraget igjen brast på åttende etappe til Loudenviellie med hele Groupama- FDJ lojalt ved hans ide.

NEDTUR: Allerede på første etappe i årets Tour de France falt Thibaut Pinot. Etter dette har han ikke klart å henge med sammenlagt-kandidatene. Foto: Anne-christine Poujoulat

Når kapteinen Pinot går ned drar han hele laget med seg. Det franske laget har forhåpentligvis lært at det er siste gang de reiser til Touren uten en plan-b.

5. Beste lag; Jumbo- Visma. Styrer rittet som regjerende mestre og krydrer det harde lagarbeidet med lekne etappeseire.

6. Verste lag; Movistar. I løpet av ni etapper kun vært to ganger topp- 10. Ja det spanske storlaget leder lagkonkurransen- en konkurranse de for øvrig «alltid» vinner. Det hjelper ikke, vi forventer mer av det spanske storlaget og deres nye håp Enric Mas.

7. Spektakulært velt (som heldigvis gikk bra); Klar førsteplass til Superman Miguel Angel Lopez fra Colombia og Astana. På speilglatte veier på den første etappen dristet Astana seg til å bryte lojaliteten og solidariteten med feltet med å satte fart i utforkjøringen. Lopez mistet kontrollen og skled rett i et skilt med hodet først. I etterkant ble ordet karma flittig brukt blant konkurrenter på sosiale medier.

TOK SJANSEN: Miguel Angel Lopez satset alt da han satte fart nedover bakkene. Da han mistet kontrollen kunne det endt fatalt. Foto: Marco Bertorello

8. Største tabbe; Frank Alaphilippe er både fetter og personlig trener til Julian. Da Julian ikledd den gule trøyen skulle ta flaske under 20 kilometer før mål på fjerde etappe var det nettopp Frank som delte ut flasker. Regelen sier at langing av flasker ikke er lov under 20 kilometer før mål. Dermed røyk den gule trøya til Julian, og Frank må i fremtiden trenes av Julian på å lese løypebeskrivelsen. Tabben kostet trøya der og da, men også en mulig topp sammenlagt plassering til Julian som tvert etter fadesen skiftet fokus til enkeltetapper.