Fotballryktene: Har lagt inn bud på 190 millioner for King

Joshua King måtte tåle å bli henvist til benken i mandagens landskamp, men nå kan det likevel gå mot bedre tider for utenlandsproffen. Den troverdige avisen Telegraph meldte sendt mandag kveld at Aston Villa har lagt inn et bud på 190 millioner kroner for King.

King har trolig lite lyst til å spille i Championship kommende sesong, men et salg kan sette Bournemouth i spiss-krise etter at de mandag solgte Callum Wilson til Newcastle.

Jürgen Klopp skal ha blokkert låneavtalen som Newcastle forsøkte å sikre seg med stortalentet Rhian Brewster, skriver Goal. 20-åringen imponerte stort for Swansea forrige sesong, og er tenkt en plass i Klopps stall den kommende sesongen.

Ifølge Sky Sports Italia er Inter sikre på at de klarer å signere midtbaneterrieren Arturo Vidal fra Barcelona.

Keeper-spekulasjonene fortsetter i Chelsea og tirsdag er det Alphonse Areola sin tur til å bli ryktet til blåtrøyene. Ifølge Le10Sport, er det fortsatt Edouard Mendy som er førstevalget, men ettersom Rennes bruker lang tid, har Chelsea begynt å se på andre alternativer også.

West Ham planlegger å legge inn et nytt bud på Burnley-stopper James Tarkowski. I forrige uke fikk de avslått et bud på rundt 250 millioner kroner, nå planlegger de å legge inn et nytt bud på 330 millioner kroner, skriver Evening Standard.

Manchester City jakter fortsatt en midtstopper til. De lyseblå signerte Nathan Aké tidligere i sommer, men skal fortsatt ønske en til forsvarer. Kalidou Koulibaly-ryktene har florert i hele sommer, men nå er det Sevillas Diego Carlos som kan være på vei til den blå delen av Manchester, skriver Sport.