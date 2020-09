Tre skadd etter ulykke på Rallarvegen

Politiet i Vest har satt i gang en redningsaksjon på Rallarvegen i Aurland i Sogn og Fjordane etter at en UTV kjørte utfor veien.

- Tre personer skadet. En er fraktet vekk fra stedet via en UTV. De to andre er i ferd med å bli fraktet vekk fra stedet med helikopter, skriver politiet.

De tre skadde er bevisste, men skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Operasjonsleder Steinar Hausvik sier til TV 2 at de tre personene har vært uheldig å kjørt utfor en skrent.

– En person klarte å ta seg opp selv, og er fraktet vekk i ambulanse. To personer ble liggende og er nå blitt hentet opp av luftambulansen, sier Hausvik.

Bane Nor opplyser til Bergens Tidende at ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid på et snøoverbygg.