Dette betyr Mois målfeiring

Mohamed «Moi» Elyounoussi ga Norge en drømmestart da han ordnet 1-0-ledelse før to minutter var spilt mot Nord-Irland mandag.

– Å få sjansen er deilig. Det er nesten ett og et halvt år siden sist. Jeg var veldig spillesugen. Jeg snakket med Stefan før kampen, og sa at jeg kom til å løpe inn bak når han kom rettvendt. Jeg vet han finner meg, og når jeg får den vet jeg hvor målet står, sier han til TV 2.

Da ballen lå i mål, visste Moi akkurat hvordan han skulle feire.

– En A – det har blitt en feiring jeg har gjort i det siste. Det er til Amina, datteren min, forklarer Celtic-spilleren.

– Hun ligger og sover nå, men hun får med seg det i morgen regner jeg med. Moren viser video av at pappa scoret, og da sier hun «pappagoal» hver gang hun ser meg på tv. Da er det fint å kunne kjøre en sånn feiring, smiler han.

Moi ankommer intervjuet med en ispose på låret, men det er heldigvis ikke snakk om en ny skade.

– Det er ikke noe alvorlig, det er bare en liten lårhøne, smiler han.

For skader, det har Elyounoussi hatt nok av de siste årene.

– Jeg har ikke snakket så mye om hvor tungt det har vært og hvor mange motbakker jeg har møtt. Det har vært veldig tøft i det siste. Heldigvis har jeg hatt veldig mange gode folk rundt meg, venner og familie som har løftet meg opp og hjulpet meg på veien. Jeg har vært langt nede, men det er fantastisk å kunne komme tilbake. Når jeg får sjansen her i dag, vil jeg bare ta vare på den. Det er deilig. Da er det fint for selvtilliten min og for hele laget inn mot Serbia-kampen, sier Moi.

EM-playoffen har han nemlig store planer om å vinne.

– Da skal vi gi alt, sier han.

– Jeg håper vi kan vise mye av det vi gjorde i dag. Vi var bedre fremover enn mot Østerrike, da var vi litt stillestående. Nå var det litt mer bevegelse. Folk som ville ha ball og turte å spille opp. Mot Østerrike ble det for mye på tvers og tilbake, i dag spilte vi fremover. Vi fortsetter med den defensive strukturen og krydrer med offensiv kreativitet.