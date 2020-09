20. plass sikret Hovland 4,5 millioner kroner

Etter en middels avslutning med en sistedag på par blir Viktor Hovland nummer 20 i PGA Tour Championship.

Hovland deler 20. plassen med Brendon Todd. De to premieres med like under 500.000 dollar hver, eller 4,46 millioner kroner.

Nordmannen spilte lenge en veldig jevn runde og gikk de første seks hullene på par før han slo til med en birdie på det sjuende hullet.

Nordmannen slo mange gode utslag, men hadde en noe rufsete dag med putteren. Marginene var ikke på Hovlands side, uten at han gjorde seg bort av den grunn. Etter en bogey på hull 14, en birdie på hull 16 og en ny bogey på hull 18 endte han dagen på 70 slag.

En særlig sur opplevelse ble det på siste hull, der Hovland bommet hårfint på en birdieputt og klarte å ende opp med bogey. Totalt endte Hovland turneringen, som er golfsesongens siste, på fire slag under par etter rundesifrene 69, 69, 68 og 70.

Det er de 30 beste spillerne på PGA-touren gjennom sesongen som får spille PGA-tourmesterskapet i Atlanta, Georgia.

Turneringen er i skrivende stund ikke helt ferdig, men Hovlands plassering er sikker.

