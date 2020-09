Drillo: – Har ikke hatt noen spisser som har hatt kjemi som dette

– Vi trenger ikke å svare engang, mener Egil Olsen.

Den tidligere landslagssjefen er ikke i tvil om at Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth starter EM-playoffen mot Serbia neste måned.

– Som spisspar er det noe av det beste jeg har sett. Jeg har hatt John Carew, Tore André Flo og spisser på meget høyt nivå, men ikke som har hatt sånn kjemi som dette her, mener Drillo.

HYLLER SPISSDUOEN: Egil Olsen har trent spisser som John Carew og Tore André Flo, men mener Norge kanskje ikke har hatt et bedre spisspar enn nå med Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth. Foto: Stian Lysberg Solum

Drillo hadde også angripere som Ole Gunnar Solskjær og Steffen Iversen som norsk landslagssjef.

I 5-1-seieren ble Joshua King henvist til benken, mens Sørloth og Haaland dannet spissparet. De takket for tilliten med to mål hver.

Drillo er ikke overrasket over at det fungerer så godt på topp.

– De har litt komplementære ferdigheter. Den ene er veldig god i bakrom, begge har stor fart og hodestyrken til Sørloth. Dette er nødt til å bli bra, mener han.

Ingen tvil for TV 2s eksperter

TV 2s fotballeksperter mener Lagerbäck nå bør ha en enkel jobb med å velge spissparet som skal starte mot Serbia torsdag 8. oktober.

– Det trenger ikke å være tvil om hvem som skal starte mot Serbia, for nå har Sørloth og Haaland vært i fantastisk form for klubblag og levert på bortebane mot Nord-Irland. King hadde også herjet mot dette nordirske laget, men Haaland og Sørloth er to spillere som er vant til å score bøttevis med mål og som har vist at de også fungerer godt sammen. Haaland og Sørloth spiller sammen mot Serbia, sier Jesper Mathisen.

– Det er ingen tvil om det. De spiller med en kjemi som du skulle tro de hadde spilt sammen i årevis. Det var det samme mot Østerrike, der de også viste kombinasjoner. Dette er kjempenyheter inn mot Serbia-kampen at de er i det kalashumøret sammen, sier Erik Huseklepp.

Spillerne selv virker også å stortrives i hverandres selskap på topp.

– Jeg syns det fungerer veldig godt. Det syns jeg egentlig med alle spisser at jeg samarbeider godt. I dag var det «Sørlothen». Vi koste oss utpå der, og det var en fin kamp, sier Haaland til TV 2.

– Vi har en veldig fin relasjon. Jeg tror vi tenker ganske likt hvor vi vil ha ballen. Man ser det på andre scoringen at han ikke ser opp en gang, han vet at jeg er der. Det er ganske deilig å ha en slik makker, istemmer Sørloth i intervjuet der det tydelig var god kjemi mellom de to.

Sørloth-respons hylles

I 1-2-tapet for Østerrike på Ullevaal fredet endret kampbildet seg da Alexander Sørloth ble byttet innpå. Det tok ikke mange minuttene før Trabzonspor-spissen satte opp Haaland, som scoret sitt første for Norge.



Mathisen er mektig imponert over Sørloths respons på benken sist.

– Sørloth har vært litt frustrert og forbannet over ikke å ha fått nok minutter for dette norske laget, for han har vært god over tid, men sånn må det være. Da er det godt å se at han viser det med prestasjon. Innhoppet mot Østerrike var kanskje det mest positive i den kampen med assisten til Haaland, sier Mathisen.



Landslagssjef Lars Lagerbäck er tro til sin 4-4-2-formasjon, men i intervjuet med TV 2 etter 5-1 over Nord-Irland åpnet han for å spille med alle tre superspissene – Haaland, Sørloth og King – i fremtiden.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har imidlertid ingen tro på at Lagerbäck kjører inn alle tre i skjebnekampen mot Serbia.