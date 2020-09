Svensk bil kjørte seg fast i rundkjøring

Politiet kom til stedet litt før klokken 21.00. Der stod en bil bom fast midt i rundkjøringen.

– Det var en svenskregistrert bil som tok en snarvei over rundkjøringen, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, André Kråkenes.

På bilde TV 2 har fått tilsendt av tipser ser man hjulsporene i gresset, som tilsier at bilen i stedet for å kjøre rundt, har rattet bilen rett over den flere meter lange rundkjøringen.

Det er også trikkespor som går over rundkjøringen, men det er ikke lagt opp til at biler skal kjøre der.

Ifølge operasjonslederen er det snakk om et uskyldig uhell.

– Føreren har rett og slett bommet litt på hvor man skal kjøre, sier han.

BOM FAST: Her stod den svenske bilen som ikke var å få rikket på mandag kveld. Foto: PhotoRunner AS

Operasjonslederen sier at bilen fikk såpass til skader at det måtte rekvireres bergingsbil.

– Bilen fikk litt skader, så den måtte taues vekk, sier Kråkenes.