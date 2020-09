To skoler stengt i Indre Østfold

Indre Østfold kommune stenger en barneskole, en ungdomsskole og deler av en barnehage tirsdag etter at en elev har testet positivt for koronaviruset.

Mysen barneskole, Mysen ungdomsskole og en kohort i Espira Opsahl barnehage blir stengt tirsdag, skriver Indre Østfold kommune.

Rundt 30 elever og fem lærere i en klasse ved Mysen barneskole ble tidligere tirsdag satt i karantene etter at en elev testet positivt for covid-19. Bakgrunnen for stengingen er at man nå vurderer at det er behov for å teste flere nærkontakter.

Overfor Smaalenenes Avis bekrefter kommunikasjonssjef Mimi Kopperud Slevigen i Indre Østfold kommune at eleven er smittet gjennom en nærkontakt, og at smitten skal ha sammenheng med smitteutbruddet i Sarpsborg.

