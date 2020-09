Aktor: Derfor satte hun fyr på sin egen bil

Bertheussen ankom retten sammen med sin samboer Tor Mikkel Wara tirsdag morgen.

I rettssalen er hun iført en rød genser og briller. Hun står konsekvent oppreist og følger tydelig med på alt som vises av bilder og dokumentasjon.

Tiltalen mot Bertheussen har totalt åtte punkter. Hun svarte «nei» på samtlige av tiltalepunktene da statsadvokat Marit Formo leste dem opp.

Rettssal 250 i Oslo tingrett er fylt, så godt smittevernet tillater det, med journalister og tilhørere.

Her er Bertheussen-tiltalen I perioden fra 6. desember i 2018 til 10. mars i 2019 skrev hun «rasisit» på husveggen deres, ifølge politiet. Hun tegnet også et hakekors og skrev «rasist» på familiens bil, som sto parkert ved huset. Hun la også en hyssing som stakk ut fra drivstofftanken.

17. januar i 2019 sendte hun brev adressert til «Bertheussen/Wara» der hun kom med trusler som var skrevet med utklipp fra aviser, ifølge tiltalen. I brevet sto det blant annet «TREKK ANMELDELSE». Brevet settes i sammenheng med at hun anmeldte flere personer i teaterforestillingen «Ways of seeing» etter at de viste bilder av huset deres i en forestilling.

17. januar er hun også anklaget for å ha startet en brann i søppeldunken som sto utenfor huset som hun og Wara bodde i, mener politiet.

29. januar sendte hun et brev der det blant annet sto «Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn?». Dette ble av politiet sett i sammenheng med at teaterstykket skulle nyoppsettes.

Mandag 5. februar festet hun ifølge tiltalen tøyremser og plastflasker inneholdende bensin på bilen hun og Wara disponerte, ifølge politiet.

Lørdag 2. mars la hun et ark i postkassen utenfor familiens hus der hun skrev: «JÆVLA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKEK KOMME. VI VENTER PÅ DERE». Sammen med arket la hun knuste tabletter som lignet pulver, ifølge tiltalen.

Natt til 10. mars startet hun en brann i bagasjerommet på familiens bil som sto inntil husveggen. Det ble brukt rødsprit. Hun ripet også «RASIST» inn i lakken. Politiet mener at trusselhandlingene ble utført på en måte så det fremsto av nazister hadde gjort det, mener PST.

Bertheussen skal også ha sendt et brennmerket brev til familien Tybring-Gjedde. Politiet anser dette som en trussel mot ekteparet.

Hun er også tiltalt for å ha vekket mistanke om en straffbar handling som aldri var begått, ettersom PST iverksatte etterforskning mot ukjente gjerningspersoner.

Til stede i salen er også hennes fornærmede samboer Tor Mikkel Wara og tidligere statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp). Hennes ektemann Christian Tybring-Gjedde (Frp), som også er fornærmet i saken, er ikke til stede.

Veskebeskjed

Bertheussen har med seg en beskjed på sin veske i retten.

FORNÆRMET: Tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde er tilstede som fornærmet i saken. Foto: Ole Berg-rusten

På en hvit lapp som henger på vesken, står en uttalelse fra politiadvokat Thomas Blom.

«Fra Bertheussen later det til at hun er i den villfarelse at hun aktivt må motbevise sin skyld. En ber forsvarer om å videreformidle at det er påtalemyndighetens oppgave å søke bevis for både skyld og uskyld og at det er påtalemyndigheten som bærer bevisbyrden», står det på vesken.

Fant urin på trusselbrevene

Bertheussen er tiltalt for å ha sendt flere trusselbrev, både til samboer Wara og hans partifeller Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde.

VESKEBESKJED: Bertheussen har festet en beskjed til vesken sin tirsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Trusselbrevene er satt sammen av utklipp fra aviser og sjablong. Tekniske undersøkelser i ettertid har vist at det var urin på brevene.

Bertheussen bøyer seg ned og ser med tydelig interesse på brevene som aktor viser bilder av på skjermen.

Derfor satt hun fyr på sin egen bil

Formo forteller i detalj om kvelden da Bertheussen og hennes venninnge dro på teaterforestillingen «Ways of seeing». Det er fra tidligere kjent at Bertheussen ble svært provosert av forestillingen, spesielt fordi et videoklipp av hennes bolig ble vist.

Bertheussen filmet deler av forestillingen den kvelden. Det oppsto en situasjon som førte til at de to forlot salen før forestillingen var over.

AKTORATET: Statsadvokatene Frederik G. Ranke og Marit Formo fører påtalemyndighetens sak mot Laila Anita Bertheussen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Senere publiserte Bertheussen en kronikk i VG, der hun gikk kraftig ut mot Black Box-teateret, som satt opp forestillingen.

– Hun gir uttrykk for at filmingen av huset er hensynsløst og et grovt overtramp. Hun leverte deretter en anmeldelse mot forestillingen for hensynsløs atferd og krenking av privatlivets fred, sier statsadvokat Marit Formo.

Den 19. september i 2018 anmeldte Bertheussen forestillingen, som senere ble etterforsket av politiet. Flere av personene bak forestillingen var på et tidspunkt siktet for trusler.

Aktoratet mener dette er motivet for at Bertheussen skal ha iscenesatt truslene.

ÅSTEDET: Politiet holdt vakt rundt Wara-familiens bolig 24 timer i døgnet i perioden mellom desember 2018 og mars 2019. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ingen mistanke før bilbrannen

Aktor Formo sa i sitt innledningsforedrag at politiet aldri mistenkte at Bertheussen sto bak truslene mot Wara før parets bil ble påtent den 10. mars i 2019.

– Før denne hendelsen var det ingen mistanke overhodet om at tiltalte kunne stå bak de øvrige punktene i tiltalen, sa Formo.

På dette tidspunktet hadde det forekommet fem ulike trusselsituasjoner mot Wara.

Bertheussen ble avhørt tre ganger før hun ble tiltalt for truslene. I august 2019 ønsket PST å gjøre et avhør med henne før de ga henne tilgang på sakens dokumenter. Dagen før avhøret varslet Bertheussens forsvarer at det ikke ville bli aktuelt likevel.

Politiet avklausulerte derfor dokumentene, og Bertheussen fikk fullt innsyn i etterforskningen. Da ga hennes forsvarer beskjed om at det ikke ville bli flere avhør før rettssaken.

Formo bruker tid på å etablere hvilken rolle Wara, som nylig var utnevnt til justisminister, hadde i femmånedersperioden da truslene forekom, og hvilke konsekvenser dette fikk.

Wara gikk av som justisminister 15. mars, dagen etter at Bertheussen ble pågrepet.

Påtalemyndigheten mener truslene må regnes under straffelovens §115, som dreier seg om angrep på de høyere statsmakter. John Christian Elden, Bertheussens forsvarer, mener at om han klient skulle bli funnet skyldig, er ikke dette en straffeparagraf som hun kan dømmes for.

Brannstiftelse og «RASISIT»

Saken strekker seg tilbake til den 6. desember 2018.

Da rykket nødetatene ut til Wara og Bertheussens bolig i Oslo. Der hadde noen tagget ordet «RASISIT» på flere vegger på parets bolig. I tillegg hang det en hyssing ut av drivstofftanken på Waras bil, og det så ut som noen hadde forsøkt å tenne på.

I fem måneder holdt PST økt vakthold rundt Waras bolig, og med jevne mellomrom mottok nye trusler.

Den 10. mars i 2019 kommer det som ble den mest alvorlige, og kanskje fellende, hendelsen.

TØYSTYKKE: Da Laila Bertheussen kom hjem fra en times kjøretur, oppdaget sikkerhetsvaktene at dette tøystykket var bundet til bilen hennes. Det hang flaske r med bensin langs tøyremsa. Foto: Politiet

Det ble startet en brann i bagasjerommet på Wara-familiens bil som sto inntil husveggen. Det ble brukt rødsprit. Noen ripet også «RASIST» inn i lakken. Politiet mener at trusselhandlingene ble utført på en måte så det fremsto av nazister hadde gjort det.

Fire dager senere, den 14. mars, ble Bertheussen pågrepet. Ifølge PST ble overvåkingskameraer skrudd av da hærverket ble begått, og sensorer på døren har plukket opp bevegelser i et tidsrom som samsvarer med skadeverket.

Black Box

Motivet for handlingene var ifølge påtalemyndigheten å kaste mistanke på kulturscenen Black Box på Grünerløkka i Oslo.

I november 2018 anmeldte Bertheussen teateret for forestillingen «Ways of seeing», der de viste videoopptak av hennes og Waras bolig. Hun mente forestillingen var skyldig i hensynsløs atferd, og for å forstyrre privatlivets fred. Teateret ble etterforsket, og var på et tidspunkt siktet i trusselsaken.

Det er satt av ti uker til rettssaken.