Real Madrid-stjerne klar for Everton

Everton bekrefter at de har kjøpt James Rodríguez fra Real Madrid.

Everton betaler ifølge engelske medier 235 millioner kroner for den colombianske stjernespilleren. James Rodríguez har undertegnet en toårskontrakt. Everton har opsjon på å forlenge med ytterligere ett år.

– Jeg er veldig, veldig glad for å komme til denne storklubben, som har så mye historie og en manager som kjenner meg godt. Jeg ser frem til å oppnå store ting her og vinne ting, sier han til klubbens nettsider.

James Rodríguez har spilt under Everton-manager Carlo Ancelotti både i Real Madrid og Bayern München. Den offensive midtbanespilleren gikk til Real Madrid fra Monaco etter å ha herjet for Colombia i VM i 2014.

Rodríguez klarte imidlertid kun tidvis å leve opp til de enorme forventningene i den spanske hovedstaden. Fra 2017 til 2019 ble han utlånt til Bayern München.

– Jeg har kommet hit for å bli bedre, hjelpe laget med å vinne og spille god, underholdende fotball. Jeg er sikker på at med Carlo og hans stab kan vi oppnå store ting. Carlo Ancelotti var en av hovedgrunnene til at jeg signerte for Everton, sier 29-åringen.

James Rodríguez har vunnet blant annet både La Liga og Bundesliga to ganger, i tillegg til Champions League i 2016 og 2017.

Ancelotti har allerede signert en annen elev i dette overgangsvinduet. Forrige uke ble midtbanespilleren Allan fra Napoli klar for Everton.

Everton kobles også til Watfords midtbanespiller Abdoulaye Doucouré.