Derfor tror Mads Hansen dette blir tidenes Farmen-sesong

Programleder og tidligere fotballspiller Mads Hansen (36) er fornøyd med årets deltakere på Farmen.

– Mitt inntrykk er at det er en karismatisk gjeng som «bjudar på», sier han til God kveld Norge.

Han forklarer at tidligere sesonger av Farmen har det som regel vært en «good guy» og en «bad guy», mens i år vil det være annerledes.

– Alle de 14 deltakerne kommer til å være favoritten til noen hjemme, forteller han.

– Kommer til å bli en snakkis

Selv har han også sansen for alle deltakerne - på hver sin måte. Likevel er det noen deltakere som skiller seg ut.

Den første han nevner er Raymond Røskeland (36).

– Han er skikkelig type, sier Hansen.

Programlederen mener likevel at Røskeland har fått et kallenavn som ikke er helt riktig - oppkalt etter en tidligere deltaker.

– Han er omtalt som en «Lothepus light», men det er motsatt. Det er Lothepus som er en «Raymond light», påstår Hansen som mener han kommer til å bli en snakkis.

– Ellers er det presten Thor (Haavik), og Nils (Kvalvik) som er same og tidligere støvsugerselger, legger han til som andre deltakere som skiller seg ut.

Når Hansen får spørsmål om dette blir tidenes Farmen-sesong er svaret klart.

– Problemet er at jeg har håp og tro på det. Det har blitt gjort forandringer til det bedre, svarer han.

36-åringen understreker at dette er hans første år i produksjonen og at han ikke har noe sammenligningsgrunnlag, men likevel har han stor tro på sesongen.

Viser en ny side av Hansen

Hansen lover at det blir masse humor samtidig som det også blir en del drama.

HISSIG-HANSEN: I årets sesong av Farmen får vi se en helt ny side av programleder Mads Hansen. Foto: Christoffer Andersen / Tv 2

– Uten å sette for mye press for de som gjør etterarbeidet så mener jeg at de skal klippe det ganske dårlig for at det ikke skal bli bra TV, sier Hansen lurt.

Dette året har det skjedd mye inne på gården, det har også produksjonen bekreftet til Hansen.

– Det blir drama, krangling, skriking og gråting. Seerne får også se en ny side av meg som jeg tror ingen har sett før, forteller Hansen.

– Selv ikke mine aller nærmeste, legger han til.

Det er tidligere kjent at produksjonen måtte stoppes da smittevernreglene for Farmen-produksjonen ble brutt. Flere deltakere hadde dratt fra gården og møtt utenforstående.

Hansen sier at han har en sterk rettferdighetssans og da smittevernsreglene ble brutt ble han hissig.

– Det er sjeldent jeg blir hissig, men når noen bryter regler så er jeg en sterk forkjemper for at det må få konsekvenser. Jeg sto hardt på kravene, sier han.

Som regel blir ikke slike brudd på regler vist på TV, men i år vil seerne får innsyn i situasjonen som oppstår.

– Som tidligere idrettsmann er jeg opptatt av at det skal straffes dersom det oppstår juks, og at det vil få sanksjoner, sier han og legger til:

– Hvis dette blir en bra sesong så er det på tross av meg og ikke på grunn av meg.