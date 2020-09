England-talent ber om unnskyldning: – Det gjør vondt

Se Danmark-England tirsdag kl. 20.30 på TV 2 Sport 1 og tv2sumo.no.

Manchester Citys Phil Foden (20) og Manchester Uniteds Mason Greenwood (18) ble sendt hjem i skam etter å ha brutt smittevernreglene og fått besøk av islandske kvinner på hotellrommet sitt.

Nå legger Foden seg langflat.

– Jeg ber om unnskyldning til (manager) Gareth Southgate, til England-lagkameratene mine, støtteapparatet, fansen og også til klubben min og familien min, skriver 20-åringen på Twitter.

Både han og Greenwood debuterte for England i 1-0-seieren mot Island lørdag.

– Da Gareth tok meg ut til disse kampene, var min første reaksjon en enorm stolthet. Å dra på seg England-skjorten i debuten min var et utrolig privilegium, skriver Foden.

– Jeg er en ung spiller med mye å lære, men jeg klar over det enorme ansvaret som hviler på meg når jeg representerer Manchester City og England på dette nivået. I dette tilfellet gjorde jeg en svak beslutning og oppførselen min møtte ikke standarden som var forventet av meg, fortsetter 20-åringen.

Nå lover Manchester City-stortalentet at han vil lære av det han har gjort.

– Jeg brøt Covid-19-reglene som var der for å beskytte meg selv og mine England-kolleger. Som en konsekvens av dette vil jeg nå gå glipp av muligheten til å reise til Danmark med troppen, og det gjør vondt. Jeg vil lære en verdifull lekse av denne dårlige avgjørelsen, skriver Foden, før han avslutter med å ønske manager Gareth Southgate og laget lykke til.

I skrivende stund har ikke Mason Greenwood kommentert hjemsendelsen, men Manchester United-spilleren ser ut til å ha deaktivert sin Twitter-konto.

På sin pressekonferanse mandag uttrykte Gareth Southgate skuffelse over de to debutantenes oppførsel.

– De har vært veldig naive. Jeg anerkjenner at de er unge, men hele verden må forholde seg til pandemien, og det er et ansvar uansett alder å gjøre sin del. Vi undervurderer ikke hvor viktig det er at vi holder våre boble på den måten vi har gjort. Jeg er selv far til to unge voksne, og jeg vet at de kan gjøre feil. Vi unnskylder ikke dette og her må vi vurdere alle detaljer.