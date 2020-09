Slik kan Wara felle sin samboer

Laila Anita Bertheussen er tiltalt for trusler mot de høyeste statsmakter, og sin egen samboer.

Når Bertheussen setter seg på tiltalebenken i Oslo tingrett, er det hennes samboer og tidligere justisminister Tor Mikkel Wara som vil ha rollen som fornærmet.

Politiets sikkerhetstjeneste mener å kunne bevise at Bertheussen tagget på parets bolig, sendte trusselbrev til Wara og flere av hans partifeller, og tente på parets bil.

Motivet for dette skal ha vært å kaste mistanke over den lille kulturscenen Black Box teater som ligger på Grünerløkka i Oslo.

Helt unikt

– Det er ikke dagligdags i norske rettssaler, sier TV 2s krimkommentator Inge D. Hansen.

Han har fulgt norske rettsbehandlinger i flere tiår, og mener omstendighetene rundt saken er helt uten sidestykke.

– At en tidligere justisminister sitter som fornærmet, og samboer på tiltalebenken, det har neppe skjedd før i en norsk rettssak. Og at motivet skal finnes i et teaterstykke, det gjør denne saken enestående, sier Hansen.

Bertheussen ble pågrepet etter at hun og daværende justisminister Waras bolig hadde blitt utsatt for flere tilsynelatende trusselsituasjoner over en femmånedersperiode.

Skal spille av intervjuer med Wara

Hun har hele tiden benektet enhver anklage. I tillegg mener hun og hennes forsvarer, John Christian Elden, at lovbruddene ikke omfattes av straffelovens paragraf §115, som heter «Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet».

I sin bevisførsel vil påtalemyndigheten vise et intervju Tor Mikkel Wara ga da han var justisminister. Der sa Wara at han opplever truslene han mottar som et angrep på demokratiet.

Slik kan han dermed ha bidratt til å felle sin egen samboer.

– Det er verdt å merke seg at den uttalelsen falt før det ble kjent at hun var siktet, sier Hansen.

Punkt for punkt

Det er satt av syv uker til rettsbehandlingen.

Vanligvis gir den tiltalte i en straffesak sin forklaring én gang, men påtalemyndigheten har lagt opp til at Bertheussen vil forklare seg etter hver gjennomgang av nye bevis.

– Man må se helheten i dette. Hun skal forklare seg om punkt etter punkt, og det er lagt opp pedagogisk. Hun nekter for å ha gjort det, det er ingen fingeravtrykk, DNA, eller andre biologiske bevis som knytter henne til tiltalen, derfor mener påtalemyndigheten dette er nødvendig, sier Hansen.

Om Bertheussen blir felt på alle punkter vil strafferammen være på 16 års fengsel. Hansen tror likevel ikke det blir aktuelt.

– Jeg tror det vil ligge i den andre enden av skalaen, sier krimkommentatoren.