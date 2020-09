«One Tree Hill»-stjerne forlovet

«One Tree Hill»-skuespilleren James Lafferty (35) forteller på Instagram at han har forlovet seg med sin australske kjæreste, Alexandra Park (31).

Det skriver People.

Sammen med en selfie av paret viser de frem forlovelsesringen og Lafferty skriver ved siden av bildet at «hun sa ja».

Park har ikke delt nyheten på sin egen Instagram-konto enda, men flere fant har likevel gratulert henne allerede.

Det kommende ekteparet har etter det som er kjent vært kjærester siden 2018. For det meste har de valgt å holde forholdet privat på sosiale medier.

Men paret valgte å dele et første bilde sammen som et par på sosiale medier sammen med One Tree Hill-skuespilleren Stephen Colletti tilbake i 2018.

Lafferty er best kjent for rollen han gjorde som basketball-talentet Nathan Scott i serien «One Tree Hill», mens Park er kjent for blant annet «Home and Away» og «The Royals».