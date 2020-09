Målmaskinene glitret i norsk storseier

Nord-Irland-Norge 1-5

Se sammendraget øverst.

Norge HAR en angrepsrekke av internasjonalt format.

Det kan svimle nordirske spillere skrive under på etter mandagens møte i Nations League.

Særlig det nykomponerte spissparet Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth herjet i Belfast. Begge to noterte seg for to mål og en assist til hverandre i Norges 5-1-seier.

– Sørloth og Braut Haaland er et spisspar som kan sette skrekken i en hvilken som helst motstander, sier TV 2-ekspert Brede Hangeland, vel vitende om at motstanden ikke var den beste.

Fakta: Nord-Irland-Norge 1-5 Windsor Park, ingen tilskuere Mål: 0-1 Mohamed Elyounoussi (2), 1-1 Paddy McNair (6), 1-2 Erling Braut Haaland (7), 1-3 Alexander Sørloth (19), 1-4 Sørloth (47), 1-5 Haaland (58). Dommer: Bartosz Frankowski, Polen. Gult kort: Daniel Ballard (36), Craig Cathcart (69), Nord-Irland, Birger Meling (90), Norge.

– Jeg syns det fungerer veldig godt. Det syns jeg egentlig med alle spisser at jeg samarbeider godt. I dag var det Sørlothen. Vi koste oss utpå der, og det var en fin kamp, sier Braut Haaland til TV 2.

– Vi har en veldig fin relasjon. Jeg tror vi tenker ganske likt hvor vi vil ha ballen. Man ser det på andre scoringen at han ikke ser opp en gang, han vet at jeg er der. Det er ganske deilig å ha en slik makker, istemmer Sørloth i intervjuet der det tydelig var god kjemi mellom de to.

Komplementære ferdigheter

Landslagssjef Lars Lagerbäck var strålende fornøyd med at laget slo tilbake etter tapet for Østerrike fredag.

– Kan vi spille offensivt og kombinere som vi gjør i dag er det bra. Det er ikke bare at Aleksander og Erling gjør fine mål, men det er bra spill, slik vi vil spille med disse raske spissene, sier Lagerbäck til TV 2.

Tegnene til et godt samarbeid hos spissduoen var der allerede første gang de spilte sammen på fredag, men mot et svakt Nord-Irland var det allerede et fullblods partnerskap.

– De har ferdigheter som passer sammen. Haaland er god i bakrom og fantastisk til å avslutte. Sørloth er klok og vinner alt som er i luften, var spisskompetanse-guruen Egil «Drillo» Olsens konklusjon i TV 2-studio.

– Vi har et spisspar i verdensklasse som samarbeider til perfeksjon, sa en ekstatisk Øyvind Alsaker etter 4-1-målet, halvannet minutt ut i andre omgang.

Samme oppskrift

Gjennombruddspasningen fra en god Stefan Johansen, som hadde en presis pasningsfot med i det meste mandag, fant Braut Haaland som alene med keeper uegoistisk trillet ballen til Sørloth som kunne bredside ballen i mål.

I 5-1 ti minutter senere var det ikke nødvendig å være uselvisk, men det var mange av de samme. Johansen fant Sørloth som stusset til Omar Elabdellaoui. Han sendte Haaland alene med keeper. Denne gangen satte han ballen selv i mål med en iskald avslutning som oser selvtillit.

Det var ikke første gang han gjorde det i kampen.

Haaland satte inn kampens tredje og Norges 2-1-mål etter bare seks minutter i en eksplosiv åpning på kampen. Sørloth var igjen tilrettelegger med å vinne en hodeduell, ballen havnet hos Haaland som med en kontrollert avslutning skrudde inn sitt andre landslagsmål.

– Han styrer ballen med enorm kraft ned i hjørnet. Det er nesten så du ikke tror det du ser på. Det er det få spillere i verden som klarer, sier Jesper Mathisen i TV 2-studio.

Nye roller

Tolv minutter senere var Sørloth avslutter på et strålende innlegg fra Haitam Aleesami til 3-1. Hvem var tredje sist på ballen? Haaland.

Selv om Joshua King ikke var på det beste mot Østerrike, forteller det om styrken i Norges angrepsrekke at han startet denne kampen på benken. En avgjørelse som ifølge landslagssjef Lars Lagerbäck var gjort av fysiske grunner.

King fikk de siste 20 minuttene på banen, da som ving, mens Sørloth og Haaland jaget hat tricket.

– Vi har en del tanker om hvordan vi kan bruke spillerne på ulike måter. Vi hadde forberedt at dersom vi trengte å spille mer offensivt, så kunne King ha kommet inn tidligere. Det er fullt mulig å starte kamper slik vi avsluttet den, sier Lagerbäck.

Moi-effekten

Det hjalp også på den offensive kraften å få Mohamed Elyounoussi tilbake fra suspensjon. Det tok bare 1,5 minutt før «Moi» hadde scoret.

En strålende krosspasning fra Stefan Johansen fant Celtic-spilleren som la ballen til rette med brystkassen og iskaldt satte inn 1-0. Allerede her kunne man se at Nord-Irlands forsvarere var veldig opptatt av Norges spissduo, og dermed tillot andre rom.

Moi var en trussel gjennom hel kampen, og bidro også til at arbeidsforholdende gradvis ble bedre for Sørloth/Haaland, ettersom nordirene fikk flere å ta hensyn til.

Et midlertidig skår i gleden var Paddy McNairs 1-1-mål, som kom etter svakt norsk forsvarsspill bare fire minutter etter Mois scoring.

Even Hovland var på etterskudd, mens Kristoffer Ajer ikke klarte å henge med sin mann. McNair utnyttet returen fra Almenning Jarstein.

– Det er for dårlig forsvarsspil. En enkel direkte ball i bakrom, rett etter at man har tatt ledelsen. Det er utilgivelig, sier Hangeland.

Et par urovekkende situasjoner i førsteomgang til tross: Norges seier var aldri truet. I andreomgang var det fullstendig kontroll.

PS: Den norske festkvelden ble enda litt bedre av at Romania vant 3-2 borte mot Østerrike i Nations League-gruppen.

Dermed topper Romania gruppen med fire poeng, foran Østerrike og Norge med tre hver.