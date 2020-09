Det begynner å bli en stund siden Citroën har hatt noen storselger i Norge.

I disse dager lanseres imidlertid en svært spennende modell her hjemme, som garantert vil bidra godt med å løfte salget igjen.

Nå er det nemlig klart for en ladbar utgave av familiebilen C5 Aircross. Sammen med Tyskland og Frankrike, er Norge blant de prioriterte markedene for modellen.

Derfor er også et knippe norske journalister blant de aller første i verden som får kjøre nykommeren. Vi har sendt redaksjonens yngstemann på tur – for å få et førsteinntrykk av bilen.

Nye C5 Aircross ladbar hybrid blir en viktig del av Citroëns elektriske satsning fremover. Etterhvert kommer også den helelektriske e-C4. Bilder: Mats Brustad

Vil tredoble salget

Ring, ring...

– Hei, Knut. Nå har vi akkurat kjørt første etappe fra importøren i Lørenskog til Holmenkollen i Oslo. Ikke veldig langt, men nok til å få et kjapt førsteinntrykk.

– Jeg skjønner. Hva kan du si så langt?

– Først av alt blir jo dette en ekstremt viktig bil for Citroën i Norge. Denne har de ventet lenge på, og forventningene er selvsagt høye. I 2021 er målet å tredoble salget i Norge, sammenlignet med i år. Her vil nye C5 Aircross hybrid være helt avgjørende, forteller Mats, og legger til at salget allerede er i gang.

Citroën C5 Aircross er klar som ladbar hybrid

Allerede på innstegsmodellen, inkluderes en hyggelig mengde utstyr. Blant annet fjæringssystemet «Progressive Hydraulic Cushions». I tillegg er både parkeringssensorer foran og bak, ryggekamera, 8-tommers berøringsskjerm med navigasjon, 18-tommers hjul, aktiv filvarsler og appstyring inkludert. Dette er topputgaven med "Shine" utstyrsnivå.

55 kilometer på strøm

Nykommeren er altså en ladbar utgave av SUV-en C5 Aircross. Bilen er utstyrt med en batteripakke på 13,2 kWt. Under panseret sitter en bensinmotor på 1,6 liter som yter 180 hk. Samlet effekt, inkludert elmotoren, er 225 hk og 360 Nm.

Citroën oppgir at den elektriske rekkevidden er opptil 55 kilometer, målt etter WLTP. Det er litt kortere enn konsernslektningene Opel Grandland X og Peugeot 3008, som klarer henholdsvis 63 og 59 kilometer.

– Jeg har ikke fått testet den elektriske rekkevidden fullt ut i dag, så det får vi nesten komme tilbake til. Men basert på kjørecomputeren, bør det gå greit å klare rundt fem mil på strøm, dersom man ikke kjører alt for aktivt, forteller Mats.

Toyota RAV4 ladbar hybrid: Lover rekordmye – og det holder den

Slik ser det ut på innsiden. Forsetene kan leveres med både setevarme og massasjefunksjon.

Svært komfortabel

C5 Aircross ladbar hybrid leveres i to utstyrsvarianter: Feel og Shine. Førstnevnte starter på 399.900 kroner, mens toppmodellen er priset til 429.900 kroner.

Infotainmentskjermen er ifølge Mats et stykke unna de beste på markedet.

– Importøren forventer at mange vil velge toppmodellen. Her får du blant annet komfortstoler med 8-veis elektrisk justering, LED-hovedlys, adaptiv cruisekontroll og mørke ruter. Men det skal også sies at mye utstyr er inkludert på innstegsmodellen, for eksempel Citroën sitt velkjente fjæringssystem som de kaller «Progressive Hydraulic Cushions».

– Og det fungerer bra i praksis?

– Så absolutt! Jeg var jo på langtur med en dieselutgave av C5 Aircross tidligere i sommer. Det er rett og slett godt å kjenne igjen den herlige komforten Citroën leverer her. I denne klassen vil jeg si C5 Aircross scorer best på komfort.

– Hybridversjonen vi kjører nå blir forresten ikke tilgjengelig med firehjulsdrift, her er det kun trekk på forhjulene. Det er nok et minus for noen. Samtidig er bakkeklaringen god, så de «SUV-egenskapene» er i alle fall på plass. Bilen skal også ha skryt for plassen i bagasjerommet. Det rommer alt fra 490 til 600 liter, ettersom hvordan du justerer baksetene. De er individuelt justerbare, veldig smart!

SUV-legenden blir sterkere og snillere

Lader du med 3,7 kW (standard) tar det cirka fire timer å lade batteripakken. Velger du 7,4 kW (opsjon) krymper ladetiden til 1 timer og 45 minutter. Du kan også planlegge ladingen via MyCitroën-appen.

Skiller seg ut

– Hva vil du si blir de viktigste styrkene for denne bilen? Den konkurrerer mot mange andre gode kandidater?

– Absolutt. Jeg må igjen trekke frem komforten og understellet, det fungerer veldig bra. Vi kommer heller ikke unna de praktiske løsningene og bagasjeromsplassen. Og naturligvis designet. Dette er typisk Citroën, og bilen skiller seg helt klart ut på veien.

– Hvis jeg skal pirke litt, syns jeg ikke infotainmentsystemet og de digitale instrumentene alltid er like intuitivt å bruke. Men det er nok en tilvenningssak. Med en startpris på rett under 400.000 kroner, vil jeg helt klart si at dette er mye bil for pengene, og det er ingen tvil om at dette blir en svært viktig modell for Citroën i Norge, avslutter Mats.

